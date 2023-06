Les vétérans de l’armée américaine sont les plus sujets au terrorisme – étude

Des chercheurs ont découvert que les ex-soldats ont tendance à lancer des attaques massives

Une étude américaine récemment publiée a qualifié les vétérans militaires de personnes les plus susceptibles de commettre des attentats terroristes, ainsi que les auteurs ayant les meilleures chances de réussir à causer des pertes massives.

Les anciens soldats sont 2,41 fois plus susceptibles que les délinquants extrémistes en général de devenir des attaquants faisant de nombreuses victimes, selon un rapport publié cette semaine par des chercheurs sur le terrorisme de l’Université du Maryland. En comparaison, les personnes qui avaient un casier judiciaire avant d’être radicalisées n’étaient que 1,26 fois plus susceptibles que la moyenne de commettre des attaques extrémistes.

«Avoir une formation militaire américaine est le meilleur prédicteur au niveau individuel pour savoir si un sujet . . . est classé comme un délinquant à pertes massives », l’étude du Consortium national du Maryland pour l’étude du terrorisme et des réponses au terrorisme (START) a déclaré. Le groupe a ajouté que les anciens combattants sont beaucoup plus sujets à l’extrémisme violent que les délinquants potentiels présentant des traits plus fréquemment discutés, comme des antécédents de maladie mentale ou le fait d’être un « Loup solitaire. »

L’étude était basée sur des données provenant de milliers de crimes et de complots extrémistes aux États-Unis entre 1990 et 2022. Les chercheurs ont découvert que 170 personnes ayant des antécédents militaires avaient commis ou tenté 144 attaques faisant de nombreuses victimes aux États-Unis au cours de cette période.

Bien qu’environ trois complots terroristes sur quatre aient été déjoués par les forces de l’ordre avant que quiconque ne soit blessé, les anciens combattants avaient de bien meilleures chances de réussir, selon l’étude. Les agresseurs ayant des antécédents militaires ont réalisé leur intention de tuer quatre personnes ou plus dans 9 % des cas, comparativement à un taux de réussite de 5,2 % pour les autres types d’agresseurs.

Le représentant américain Mark Takano, un démocrate californien, a affirmé plus tôt cette année que le nombre de crimes extrémistes commis par d’anciens militaires avait quadruplé depuis 2010. Un rapport publié en octobre dernier par le House Veterans Affairs Committee a révélé que les extrémistes violents ayant des antécédents militaires américains service avait tué 314 personnes et blessé près de 2 000 au cours des 30 dernières années. « Maintenant, ce sont des faits que nous ne pouvons tout simplement pas ignorer », dit Takano.

Les chercheurs de START ont découvert que les troupes américaines et les anciens militaires ne sont pas plus susceptibles que les Américains dans leur ensemble de se radicaliser, mais une fois qu’ils franchissent cette étape, ils ont une plus grande propension à planifier des attaques massives, « ayant ainsi un impact démesuré sur la sécurité publique. » L’étude a lié plus de 70% des délinquants ayant des antécédents militaires à l’extrémisme d’extrême droite.

Le président Joe Biden et d’autres politiciens démocrates ont présenté l’extrémisme de droite comme la plus grande menace terroriste du pays, en partie en vantant l’émeute du Capitole américain de janvier 2021 comme une émeute à motivation raciale « insurrection. » De nombreux soldats américains actuels et anciens faisaient partie des plus de 1 000 personnes accusées de crimes résultant de la brèche du Capitole.

Stewart Rhodes, le chef d’un groupe d’anciens combattants appelé les Oath Keepers, a été condamné le mois dernier à 18 ans de prison après avoir été reconnu coupable de complot séditieux pour son rôle dans l’émeute. Il s’est qualifié de « prisonnier politique, » jurant de devenir un « L’Américain Soljenitsyne pour dénoncer la criminalité de ce régime. »

START a recommandé que le Pentagone fournisse « formation à l’inoculation » pour empêcher les troupes de devenir des extrémistes.

