Les vétérans de l’armée américaine disent aux membres de leur famille de ne pas s’enrôler – WSJ

La crise de recrutement du pays se serait aggravée alors que les troupes actuelles et anciennes découragent leurs proches de se joindre

Les problèmes de recrutement de l’armée américaine se seraient intensifiés alors que les troupes actuelles et anciennes déconseillent de plus en plus aux membres de leur famille de s’enrôler, affaiblissant une tradition de service multigénérationnel qui a toujours été la principale source de nouveaux soldats du pays.

Les anciens combattants ont aigri en recommandant à leurs proches de suivre leurs traces face à un marché du travail tendu et aux inquiétudes croissantes concernant les bas salaires, les blessures débilitantes, les suicides et les guerres indécises, a rapporté vendredi le Wall Street Journal. La crise du recrutement survient également au milieu d’une controverse sur la priorisation par le Pentagone des problèmes de gauche, tels que le transgenre et la théorie critique de la race.

La fin soudaine de la guerre en Afghanistan en août 2021 a ajouté à la consternation de certaines troupes actuelles ou anciennes, comme la vétéran de la marine américaine Catalina Gasper, a déclaré le WSJ. « Nous nous sommes retrouvés avec le sentiment déchirant de ‘Pourquoi tout cela était-il fait?' » a déclaré Gasper, qui souffre toujours d’un traumatisme crânien subi lors d’une attaque des talibans contre sa base à Kaboul. Elle a juré de faire tout ce qu’elle pouvait pour que ses enfants ne rejoignent jamais l’armée. « Je ne vois tout simplement pas en quoi c’est durable si la machine continue de mâcher et de recracher » nos jeunes.

De même, l’officier de l’US Air Force Ernest Nisperos a décidé qu’il ne voulait pas que ses enfants rejoignent l’armée après avoir réalisé le tribut que ses déploiements lui imposaient. L’une de ses filles, Sky Nisperos, a déclaré qu’après des années à rêver de suivre son père et son grand-père au service militaire, elle deviendrait plutôt graphiste. Un événement qui lui est resté à l’esprit est survenu lors d’un voyage familial à Disneyland en 2019 après le retour de son père d’un déploiement en Afghanistan. Pendant le feu d’artifice nocturne, il s’est recroquevillé en position fœtale sous le regard de sa famille.

La diminution de l’enthousiasme pour l’enrôlement parmi les anciens combattants est une tendance inquiétante pour le Pentagone, car la grande majorité des nouvelles troupes proviennent de familles de militaires. En fait, près de 80 % des recrues de l’armée américaine ont des membres de leur famille qui ont servi dans l’armée.

L’armée a chuté de 25 % de son quota de recrutement l’an dernier et prévoit un manque à gagner similaire pour 2023. La Marine, qui a un objectif de près de 38 000 enrôlements cette année, pourrait manquer son objectif de 10 000 cette année après avoir affiché un 3 000- manque de recrutement en 2022.

Le Pentagone fait face à un bassin de recrutement peu profond, étant donné que plus de sept jeunes Américains sur dix sont rendus inéligibles au service militaire en raison de problèmes tels que l’obésité, la consommation de drogue et la maladie mentale. Le WSJ a cité un sondage du Pentagone indiquant que seulement 9% des 16 à 21 ans envisageraient de rejoindre l’armée, contre 13% avant la pandémie de Covid-19.

Les informations faisant état de logements de mauvaise qualité, de soins médicaux médiocres et de violence physique contribuent au problème, a noté le WSJ. Les difficultés financières sont également préoccupantes, comme en témoigne le fait que plus de 20 000 soldats en service actif reçoivent des coupons alimentaires pour empêcher leurs familles de souffrir de la faim.

« Les parents s’inquiètent, hé, si mon enfant rejoint l’armée, auront-ils de bons endroits où vivre? » a déclaré la secrétaire de l’armée, Christine Wormuth. « Si mon enfant rejoint l’armée, sera-t-il harcelé sexuellement ou sera-t-il plus enclin à des idées suicidaires? »

