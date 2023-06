Les vétérans de la Seconde Guerre mondiale reviennent à Utah Beach pour l’anniversaire du jour J

SUR UTAH BEACH, France –

Les vétérans de la Seconde Guerre mondiale ont partagé de vifs souvenirs du jour J et des combats alors que des dizaines de personnes retournaient sur les plages de Normandie et sur les principaux sites de bataille pour marquer le 79e anniversaire de l’assaut décisif qui a conduit à la libération de la France et de l’Europe occidentale du contrôle nazi.

En regardant l’immensité d’Utah Beach, son sable balayé par un vent fort et un soleil radieux, Robert Gibson, 99 ans, s’est souvenu : « c’était dur ».

Gibson y débarqua le 6 juin 1944 aux côtés de plus de 150 000 autres soldats alliés.

Il a dit qu’il y avait « beaucoup de victimes. Nous avions presque écrasé des corps pour entrer sur la plage. N’oubliez jamais que nous n’avions que 18, 19 ans. … Je suis content d’avoir réussi. »

Le premier travail de son bataillon, a-t-il dit, était « de garder un dépôt de munitions et la première nuit, il a été touché. Vous ne saviez pas où vous deviez aller. Les balles allaient partout. Mais nous l’avons évité. »

Lundi, des vétérans ont été accueillis au son de la cornemuse au Pegasus Memorial, où ils ont assisté à une cérémonie commémorant une opération clé dans les premières minutes des opérations du jour J, lorsque les troupes ont dû prendre le contrôle d’un pont stratégique.

Les vétérans de la Seconde Guerre mondiale Jake Larson, un Américain de 100 ans, et Bill Gladden, un ressortissant britannique de 99 ans, se sont rencontrés au mémorial où ils ont eu une discussion approfondie.

« Je veux te faire un câlin, merci. J’ai les larmes aux yeux. Nous étions censés nous rencontrer », a déclaré Larson à Gladden, les mains jointes.

Larson, qui compte plus de 600 000 abonnés sur TikTok, a expliqué avec enthousiasme : « Je ne suis qu’un garçon de la campagne. Maintenant, je suis une star sur TikTok. Vous pouvez me voir partout : « Papa Jake ». Je suis une légende ! Je n’avais pas prévu ça, c’est arrivé. »

Larson a atterri sur Omaha Beach, où il a couru sous le feu des mitrailleuses et a atteint les falaises sans être blessé.

« J’ai 100 ans sans douleur ni douleur. Vous ne pouvez pas faire semblant », a-t-il déclaré.

Le vétéran américain Andrew Negra est revenu pour la première fois à Utah Beach cette année. La dernière fois qu’il s’est tenu là, c’était lorsqu’il a atterri le 18 juillet 1944.

Il a été « émerveillé » par l’accueil chaleureux des Français locaux : « Partout où nous sommes allés, les gens applaudissent, applaudissent, et ils font ça depuis je ne sais combien d’années ».

À 99 ans, Negra est le seul membre de son bataillon encore en vie. Bravant le vent pour marcher sur la plage pendant quelques minutes, il a dit: « Nous en avons perdu tellement. Et me voici. »

Negra a participé à des opérations de combat jusqu’à ce que sa division atteigne l’Allemagne de l’Est en avril 1945.

Dimanche, plus de 40 vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale ont formé un défilé, en fauteuil roulant, dans les rues de la petite ville de Sainte-Mère-Eglise, où des milliers de parachutistes ont sauté peu après minuit le 6 juin 1944.

Des foules joyeuses ont applaudi, criant « Merci » et « Merci ». Les enfants ont fait signe et de nombreuses familles ont demandé une photo avec les hommes.

Donnie Edwards, président de la Best Defence Foundation, une organisation à but non lucratif qui aide les vétérans de la Seconde Guerre mondiale à visiter d’anciens champs de bataille, a déclaré : « Pour nous, chaque année est importante.

Compte tenu de l’âge des soldats qui ont combattu il y a près de huit décennies, Edwards a observé : « Rien n’est garanti. Nous voulons donc nous assurer que nous faisons tout notre possible pour leur offrir une expérience incroyable et agréable. »

Les vétérans se sont ensuite dirigés vers Sainte-Marie-du-Mont pour une brève cérémonie devant un monument honorant la marine américaine qui surplombe Utah Beach.

« Les morts ne seront jamais oubliés. Le vétéran sera toujours honoré », indique une inscription dans la pierre.

Certains des presque centenaires ont demandé à des bénévoles de les accompagner sur la grande étendue de sable.

Matthew Yacovino, 98 ans, est devenu ému en se souvenant de ce qui était arrivé là-bas à son frère aîné, qui a failli mourir après que sa jeep a explosé lors du débarquement.

« Le chauffeur a été tué et mon frère est tombé inconscient sur la plage », a déclaré Yacovino, les larmes aux yeux.

Son frère a finalement récupéré. Yacovino lui-même a servi comme membre d’équipage de l’air de combat américain pendant la guerre.

Comme d’autres qui viennent en Normandie pour des reconstitutions historiques de ce qui s’y est passé, Valérie et Lionel Draucourt, visiteurs de la région parisienne, vêtus d’uniformes kaki. Ils voulaient rendre hommage aux anciens combattants.

« Franchement, je ne pense pas qu’on puisse tout à fait comprendre ce qu’ils ont vécu. On ne peut pas le comprendre, c’est tellement gros, c’est fou », a déclaré Lionel Draucourt.

Des vétérans devaient prendre part mardi aux cérémonies officielles du 79e anniversaire, notamment au cimetière américain de Normandie.

Le jour J, les troupes alliées débarquent sur les plages aux noms de code Omaha, Utah, Juno, Sword et Gold, portées par 7 000 bateaux. En ce seul jour, 4 414 soldats alliés ont perdu la vie, dont 2 501 Américains. Plus de 5 000 ont été blessés.

Du côté allemand, plusieurs milliers ont été tués ou blessés.

Le président des chefs d’état-major des États-Unis, le général Mark Milley, a souligné l’importance des commémorations « pour commémorer les efforts qu’ils ont déployés et ce qu’ils ont fait ».

« Ils se battaient pour s’assurer que le fascisme et le nazisme ne restaient pas aux commandes de l’Europe. En fin de compte, nous savons tous qu’ils ont réussi », a déclaré Milley.



Nicolas Garriga a contribué à cette histoire.