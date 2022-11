Les vétérans de Honor Flight du comté de Whiteside partagent des leçons de vie à chaque étape du voyage à DC – Shaw Local

Allen Filloon de Rock Falls a rejoint l’armée après le lycée et a été stationné en Corée pendant environ un an.

Mardi, après une attente prolongée par les atténuations du COVID-19, il a pu voir le mémorial dédié à la guerre de Corée à Washington, DC – tout en étant en compagnie d’autres membres de la Sterling American Legion Post 296.

C’était à couper le souffle et significatif, et selon sa fille Lynnsey Larson de Sterling, une chance de partager comme il n’en avait jamais eu auparavant.

Lynnsey Larson de Sterling accompagne son père Allen Filloon de Rock Falls à leur arrivée pour le vol d’honneur des Quad Cities le mardi 8 novembre 2022. (Sarah Ford pour Shaw Local News)

«Chaque arrêt que nous avons fait était si spécial et important», a déclaré Larson, qui a accompagné son père pendant le voyage. “Mon père aurait une histoire ou une leçon de vie à chaque arrêt.”

Larson ne pouvait pas en dire assez pour remercier Honor Flight of Quad Cities d’avoir rendu le voyage possible.

“Il était en larmes et tellement reconnaissant d’avoir reçu l’accueil qu’ils n’ont jamais eu”, a-t-elle déclaré. “Il m’a serré dans ses bras et m’a dit ‘merci’ d’être venu avec lui et d’avoir contribué à faire de cette journée une journée qu’il n’oubliera jamais.

Allen Filloon de Rock Falls, au centre, accompagné de sa fille, Lynnsey Larson de Sterling, assiste à la relève de la garde sur la tombe du soldat inconnu au cimetière national d’Arlington. (Sarah Ford pour Shaw Local News Network)

Pour un si grand nombre des 102 anciens combattants du vol d’honneur, c’était un événement spécial, à commencer par le jour des élections.

“Nous votons aujourd’hui à cause de ces gars”, a déclaré le lieutenant-colonel à la retraite Stephen Garrington, commandant du vol d’honneur des Quad Cities 55, qui avait participé à toutes les expéditions depuis le début du chapitre en 2008.

Les vétérans et les gardiens participant au Honor Flight of the Quad Cities posent devant le Lincoln Memorial au National Mall à Washington, DC, le mardi 8 novembre 2022. (Sarah Ford pour Shaw Local News Network)

Les anciens combattants des comtés de Whiteside, Lee, Rock Island, Carroll et Clinton étaient accompagnés de 65 gardiens et d’une équipe de bénévoles. La plupart des anciens combattants avaient servi en Corée ou au Vietnam.

Pour certains, il s’agissait de leur première visite dans la capitale nationale. Même pour ceux qui y étaient allés auparavant, cela faisait des décennies, et tant de choses avaient changé entre-temps.

Gary Farral d’Erie, membre du comité de vol d’honneur du comté de Whiteside, a déclaré: «Il n’y a rien de mieux que d’emmener des anciens combattants à DC pour voir les monuments que la nation a établis pour les remercier de leur service. De plus, pour se souvenir des camarades, hommes et femmes, dont la vie leur a été enlevée.

Le voyage a commencé par une cérémonie d’envoi traditionnelle et un petit-déjeuner à l’aéroport international de Quad Cities avant d’embarquer sur Sun Country Airlines pour un vol de 90 minutes.

À son arrivée à l’aéroport international de Dulles, le vol a été accueilli par des écoliers, des représentants du gouvernement et des habitants portant des pancartes et des drapeaux, tous applaudissant, applaudissant et remerciant les anciens combattants pour leur service.

Pour beaucoup, ils retenaient leurs larmes en marchant dans le hall vers les bus nolisés et une escorte policière pour la journée.

Des membres du Honor Flight of the Quad Cities visitent le mémorial de la guerre de Corée le mardi 8 novembre 2022 à Washington, DC (Sarah Ford pour Shaw Local News Network)

Le premier arrêt était au centre Steven F. Udvar-Hazy du Smithsonian National Air and Space Museum à Chantilly, en Virginie, où des avions et des engins spatiaux historiques sont exposés dans un hangar ouvert. Les expositions incluent la navette spatiale Discovery, un Lockheed SR-71 Blackbird, des avions de guerre, des avions commerciaux, des satellites, des reliques de vol précoce et même des missiles et des fusées Goddard.

Les bus ont ensuite encerclé le US Marines Corps War Memorial, une statue basée sur la photographie emblématique représentant six soldats levant le deuxième drapeau américain à Iwo Jima. Des visites au cimetière national d’Arlington et une vue sur le mémorial des femmes militaires ont suivi.

Lors de ce dernier, le vétéran de la marine Jean Ahlrichs de Durant, Iowa, la seule femme vétéran de ce voyage, a reçu un certificat et une photo.

Le groupe a ensuite assisté à la relève de la garde sur la tombe du soldat inconnu, et beaucoup ont rendu hommage à la tombe voisine de la légende de la Seconde Guerre mondiale, Audie Murphy.

Au National Mall, une photo de groupe a été prise devant le Lincoln Memorial avant qu’ils ne se dispersent tous pour visiter le Vietnam Veterans Memorial et le Korean War Veterans Memorial. Ils ont également été témoins d’un événement qui ne se produit que tous les cinq ans – la lecture des noms au mur, qui se déroule pendant 63 heures sur quatre jours, avec des centaines de bénévoles lisant les noms à haute voix. Cette année marque le 40e anniversaire du Mur.

Le groupe est arrivé au Mémorial de la Seconde Guerre mondiale alors que le soleil se couchait, où ils ont honoré Larry Wiersema avec son drapeau sur le pilier de l’Illinois. Le groupe avait apporté trois drapeaux représentant trois anciens combattants décédés.

Le groupe d’anciens combattants du contingent du comté de Whiteside du Honor Flight of the Quad Cities a apporté des drapeaux américains représentant trois de ses membres décédés. (Sarah Ford pour Shaw Local News)

La dernière étape de la journée était le mémorial de l’US Air Force à Arlington, en Virginie, où ils ont eu droit à une vue panoramique sur le Pentagone. Ils ont ensuite regardé la pleine lune de novembre se lever sur la ville.

« La journée a été totalement géniale. Le temps était parfait et tout le monde s’est amusé et a adoré », a déclaré Dennis « Jake » Bubelis, vétéran de l’armée américaine au Vietnam, de La Salle. Être en compagnie d’une confrérie de soldats et partager leurs histoires en cours de route en a fait une expérience profonde, a-t-il déclaré.

Dennis “Jake” Bubelis de La Salle, vétéran de l’armée américaine au Vietnam, fait une pause lors de l’un des arrêts du vol d’honneur à Washington, DC, le mardi 8 novembre 2022. (Sarah Ford pour Shaw Local news Net)

Grâce aux connaissances historiques et à l’humour ironique de Garrington – et à « le faire à la manière de l’armée » pour rassembler le contingent – les détails attentifs de la journée se sont ajoutés à une expérience phénoménale.

Pendant le vol de retour, Garrington et son équipe ont livré des colis de lettres manuscrites, un hommage aux appels par courrier pendant leurs jours de service.

De retour à Moline, des centaines de personnes ont accueilli l’équipage fatigué – la famille, les amis, les Patriot Guard Riders et les citoyens reconnaissants ont applaudi et agité des drapeaux, offrant aux vétérans une expérience différente, cette fois-ci.

“Bienvenue à la maison”, a déclaré Garrington en se serrant la main.

Eric Swanson des Patriot Guard Riders a déclaré que le groupe était présent pour les envois et les retours des 55 vols, et espère que la communauté continuera à sortir et à soutenir les vétérans alors qu’ils sont accueillis chez eux avec amour et appréciation.

Gerald Mortensen de Wilton, Iowa, a déclaré que l’accueil à l’aéroport a couronné une journée inoubliable.

“Cela a valu la peine à mes deux tournées au Vietnam”, a-t-il déclaré, réfléchissant à l’amour et au soutien.

Alors que les vétérans disaient au revoir et exprimaient leur gratitude à Garrington pour le voyage de sa vie, il a dit à chacun, sans hésitation : « Vous en valez la peine ! L’organisation bénévole prévoit déjà quatre vols qui auront lieu en 2023.

« Moi et tous les bénévoles faisons cela avec une seule pensée en tête : tout tourne autour de l’ancien combattant. Notre mission est de vraiment soutenir et élever ces vétérans et nous le faisons par le biais du vol d’honneur », a déclaré Garrington.