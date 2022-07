Les vêtements sont chers même si les détaillants essaient de vider les stocks

Un client achète des chemises dans un magasin American Eagle Outfitters à San Francisco. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Des stocks excédentaires se sont accumulés dans les entrepôts et les magasins de nombreux détaillants. Mais les acheteurs paient toujours plus lorsqu’ils rafraîchissent le placard. Prix ​​des vêtements a augmenté de 0,8 % en juin par rapport à mai, et 5,2% d’une année sur l’autre, selon l’indice des prix à la consommation du Bureau of Labor Statistics mercredi. Dans l’ensemble, la jauge d’inflation, qui comprend des articles de tous les jours tels que la nourriture et l’essence, a augmenté de 9,1 % plus que prévu par rapport à l’année précédente. Les tendances vestimentaires sont une autre mesure mitigée alors que les économistes et les observateurs de l’industrie tentent d’évaluer la force de la consommation et de l’économie américaine. Ces dernières semaines, de nombreuses entreprises et investisseurs de premier plan ont mis en garde contre une récession. Les détaillants, dont Target, Gap et Walmart, ont annoncé des plans pour plus de démarques pour se débarrasser des marchandises indésirables. Les mouvements devaient être déflationnistes. Pourtant, les ventes et les prix des vêtements – du moins jusqu’à présent – ​​dépassent les niveaux de l’an dernier. Le marché du travail reste également robuste : le rapport sur l’emploi de juin a défié les craintes de récession, le taux de chômage restant inchangé et la masse salariale dépassant les attentes. “Tout est une question d’expérience”, a déclaré Kristen Classi-Zummo, analyste de l’industrie qui couvre les vêtements de mode pour The NPD Group. “Un retour à la sortie est vraiment ce qui stimule la croissance de l’habillement. Cette réémergence expérientielle que nous n’avions pas encore pleinement vue l’année dernière.” Certains détaillants l’ont également signalé. Le chiffre d’affaires de Levi Strauss & Co. a augmenté de 15 % d’une année sur l’autre pour le trimestre se terminant le 29 mai. Pourtant, ses marques de valeur, qui génèrent une petite partie des ventes globales de l’entreprise et sont vendues par Walmart, Target et Amazon, ont vu le milieu à un chiffre en baisse par rapport à il y a un an, a déclaré le PDG Chip Bergh. Walmart a également connu une scission dans sa catégorie de vêtements. Il a fortement réduit certains de ses vêtements au cours du premier trimestre fiscal, alors que les acheteurs se sont retirés des marchandises discrétionnaires. Pourtant, le chef du marchandisage de la société, Charles Redfield, a déclaré à CNBC début juin que la chaîne de grande surface ne pouvait pas répondre à la demande pour ses marques plus avant-gardistes et à prix plus élevé, telles que les robes d’été et les hauts de Scoop.

Une abondance de mauvaises choses

Les ventes de vêtements aux États-Unis ont augmenté de 5 % d’une année sur l’autre pour la période de janvier à mai, et de 13 % par rapport à la même période en 2019 avant la pandémie, selon NPD, une société d’études de marché. La tenue vestimentaire formelle, en particulier, a repris lorsque les Américains se rendent à des mariages ou passent plus de temps au bureau, a-t-elle déclaré. Lorsqu’ils magasinent pour ces occasions, certains consommateurs sont prêts à acheter des articles qui ne sont pas en solde. Les ventes de robes pour femmes ont augmenté de 42 % d’une année sur l’autre de janvier à mai, selon NPD. C’était également 14% de plus qu’en 2019, avant la pandémie. Ce changement de préférence des consommateurs a nui aux détaillants qui se sont approvisionnés en mauvais produits. Gap, qui a annoncé cette semaine que La PDG Sonia Syngal a démissionné, a déclaré dans son dernier rapport sur les résultats que les clients ne voulaient pas des nombreux sweats à capuche en molleton et des vêtements de sport de l’entreprise. Il y avait également une inadéquation de la taille des acheteurs, car il a poussé vers la taille plus. Abercrombie & Fitch et American Eagle Outfitters ont tous deux signalé une forte augmentation des niveaux de stocks, en hausse de 45% et 46%, respectivement, par rapport à il y a un an, en raison d’un mélange d’articles non vendus et d’un assouplissement des retards de la chaîne d’approvisionnement. En règle générale, une abondance de stocks déclenche des niveaux plus élevés de promotions de vente – quelque chose qui se joue déjà chez Walmart et Target, non seulement dans les vêtements, mais aussi dans d’autres catégories telles que les articles pour la maison. Les chiffres des ventes au détail de juin, un autre indicateur économique étroitement surveillé, seront publiés vendredi par le département du Commerce. L’habillement en montre des signes de recul cependant. Alors que les ventes de vêtements augmentent en dollars, les unités ont chuté d’environ 8 % par rapport à la même période il y a un an, selon NPD, ce qui pourrait entraîner une baisse des ventes au fil du temps. Une enquête menée par la société de recherche sur les actions Jefferies en juin a révélé qu’environ 35% des consommateurs prévoient d’acheter ou achètent actuellement moins de vêtements. Il y avait une division entre les consommateurs dans l’enquête, aussi. Ceux qui gagnent 100 000 $ ou plus par an ont déclaré qu’ils prévoyaient ou dépensaient actuellement moins en services, tels que les restaurants et les voyages. Les personnes à faible revenu étaient plus susceptibles de déclarer qu’elles réduisaient déjà leurs achats de vêtements et d’épicerie.

“L’histoire de deux consommateurs”