La députée du Parti vert, Caroline Lucas, a averti qu’il était «impossible» que le gouvernement soit tenu de rendre des comptes lorsque le Premier ministre «ment systématiquement à la boîte d’expédition en toute impunité», avant une réunion pour lancer une enquête sur la conduite de Boris Johnson.

Les députés de six partis d’opposition rencontrent mardi le président Sir Lindsay Hoyle, l’exhortant à leur permettre de déposer un vote pour renvoyer le «manque constant d’honnêteté de M. Johnson» au comité des privilèges.

L’action est en partie en réponse à une vidéo virale qui a eu 13 millions de vues et met en évidence certaines des déclarations fausses ou trompeuses de Boris Johnson au Parlement L’indépendant rapporté plus tôt ce mois-ci.

La vidéo, réalisée par l’avocat et journaliste Peter Stefanovic, réfute les affirmations fallacieuses que M. Johnson a faites au parlement, y compris sur le bilan du gouvernement en matière de réduction des émissions, de croissance économique, de bourses d’infirmières, de parking à l’hôpital, de dépenses du NHS, de la piste Covid-19. app et la pauvreté au Royaume-Uni.

M. Stefanovic a également régulièrement demandé aux principaux organes de presse pourquoi ils ne rapportaient pas ce qu’il décrit comme les «mensonges» de M. Johnson, ce qui a suscité des questions plus larges sur la capacité des médias à demander des comptes aux politiciens.

Au cours du week-end, l’ancien chef des communications travaillistes, Alastair Campbell a demandé à un journaliste de la BBC pourquoi l’organisation ne couvrait pas la question. La journaliste Martine Croxall a incité M. Campbell à expliquer pourquoi c’était important, en demandant: «Les électeurs se soucient-ils vraiment? Cela ne ressemble-t-il pas simplement au tumulte de la politique dans ce qui a été une année extraordinaire? »

M. Campbell a suggéré que l’impact signifiait que la Grande-Bretagne «devenait une blague à cause des normes au sommet».

Les cinq autres chefs de partis parlementaires qui soutiennent l’appel de Mme Lucas pour une enquête et qui ont signé la semaine dernière une lettre exprimant leur «profonde préoccupation» au sujet de la question comprennent Ian Blackford (parti national écossais), Sir Ed Davey (démocrates libéraux), Liz Saville Roberts ( Plaid Cymru), Colum Eastwood (SDLP) et Stephen Farry (Alliance).

Selon Le gardien, le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a été invité à signer la lettre, mais a refusé. Une source du parti a déclaré que le journal travailliste ne souscrivait normalement pas aux initiatives lancées par d’autres partis.

Avant la réunion avec le Président, Mme Lucas a déclaré L’indépendant: «Nous avons un système parlementaire basé sur l’idée que tous les députés sont honorables. Mais ce système s’effondre quand vous avez un Premier ministre qui est un menteur en série – il a été limogé deux fois pour cela dans des emplois précédents.

«La normalisation du mensonge au gouvernement est profondément dangereuse, et lorsque le Premier ministre ment systématiquement à la boîte d’expédition en toute impunité, il est impossible pour les députés de demander des comptes au gouvernement. C’est pourquoi j’ai coordonné une lettre avec cinq autres chefs de l’opposition à Westminster au Président demandant que nous puissions porter cette question devant la Chambre.

Mme Lucas a ajouté: «Je suis déçue de l’échec de tant d’organismes de presse à poursuivre dans ce sens alors qu’il y a tant d’exemples de cela. Certains journalistes indépendants comme Peter Stefanovic l’ont souligné sur les réseaux sociaux.

«Une vidéo qu’il a réalisée a été visionnée plus de 13 millions de fois, il y a donc un énorme intérêt public à ce sujet. Les journaux et les diffuseurs devraient en assurer le suivi. Leur silence permet au premier ministre de se tirer d’affaire d’une manière qui nuit profondément à notre système démocratique.

M. Stefanovic a dit L’indépendant: «En tant qu’avocat, je regarde cela et le crime de parjure dans nos tribunaux, qui est à juste titre pris très au sérieux, car le fondement même de notre système juridique repose sur la confiance et la crédibilité. Ce même principe, à mon avis, devrait s’appliquer également sinon plus à nos institutions politiques. Si ces institutions sont sapées par des mensonges et de fausses déclarations, notre démocratie même est mise en danger, et c’est ce que nous voyons sous le mandat de premier ministre de Boris Johnson.

«Le Président a déclaré en mars que tous les députés devraient corriger le compte rendu s’ils faisaient une déclaration inexacte à la Chambre, et il a cité le code ministériel du gouvernement en disant cela. Cela ne se produit tout simplement pas avec le Premier ministre et c’est lui qui devrait montrer l’exemple.

«Avec une hypocrisie vertigineuse, Johnson lui-même a dit un jour que les politiciens menteurs devraient être obligés de se mettre à genoux dans la chambre de la Chambre des communes. J’espère qu’il a une bonne paire de genouillères.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré L’indépendant: «Le Premier ministre suit le code ministériel.»