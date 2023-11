Les Verts organisent un débrayage au Sénat suite à la guerre entre le Hamas et Israël : des « lâches sans courage »

Points clés Les sénateurs verts ont quitté le Sénat suite au discours de Mehreen Faruqi.

Elle a affirmé que « les paroles fourbes du gouvernement et de la Coalition n’arrêteront pas les crimes de guerre ».

Le gouvernement fédéral a réitéré son soutien à Israël mais a souligné la nécessité de protéger les civils.

Les sénateurs verts ont quitté le Sénat pour protester contre ce qu’ils prétendent être l’inaction du parti travailliste et de la coalition face aux attaques continues d’Israël sur Gaza.

Israël a bombardé Gaza depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre, au cours de laquelle plus de 1 400 personnes ont été tuées, selon le gouvernement israélien, et plus de 200 otages ont été pris.

Plus de 9 770 personnes ont été tuées à Gaza depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas.

La sénatrice des Verts Mehreen Fahruqi a déclaré que la coalition était « moralement en faillite lorsqu’il s’agit de la Palestine » et que les travaillistes se sont montrés « des lâches sans cœur et sans courage ».

“Vous assistez au massacre de milliers de Palestiniens par Israël et vous ne condamnez pas Israël”, a-t-elle déclaré. “Vous refusez d’appeler à un cessez-le-feu immédiat.”

Faruqi a déclaré que les Verts ne resteraient pas assis à « vous regarder vous féliciter de ne rien faire ».

“Des paroles farfelues ne mettront pas fin aux crimes de guerre. Aujourd’hui, nous amenons la protestation du peuple au Parlement”, a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite levé le poing et déclaré « Palestine libre et libre ».

Des images montraient Faruqi et 10 autres sénateurs Verts quittant la salle.

Plus tôt lors de l’heure des questions au Sénat, le sénateur libéral James Paterson a demandé au gouvernement fédéral de condamner les propos qui auraient été tenus par un prédicateur islamique basé à Sydney au cours du week-end.

Le chef du gouvernement par intérim, Don Farrell, a déclaré que l’affaire faisait l’objet d’une enquête de la police.

Le gouvernement fédéral a exprimé son soutien à Israël dans sa réponse à , mais a déclaré que “la façon dont Israël se comporte est importante” et a souligné l’obligation de protéger les civils. Le travail a afin que l’aide puisse être fournie.

Le fait qui utilisaient des boucliers humains et se cachaient dans des infrastructures civiles n’a pas diminué la nécessité pour Israël de respecter le droit international, a déclaré jeudi la ministre des Affaires étrangères Penny Wong.

“Nous voulons que des approvisionnements humanitaires en nourriture, en eau, en médicaments et en carburant parviennent aux personnes qui en ont désespérément besoin. Les habitants de Gaza ne peuvent pas attendre”, a-t-elle déclaré.

La sénatrice des Verts Mehreen Faruqi a déclaré qu’elle allait amener la protestation populaire au Parlement. Source: PAA / Mick Tsikas La communauté internationale n’acceptera pas que des civils continuent de mourir, a-t-elle déclaré.

“Ainsi, lorsque les amis d’Israël exhortent Israël à faire preuve de retenue, lorsque les amis d’Israël exhortent Israël à protéger les vies civiles, il est essentiel qu’Israël écoute.”

Le chef de l’opposition fédérale, Peter Dutton, a exhorté le Premier ministre Anthony Albanese à se rendre en Israël pour renforcer son soutien à son allié.

Le travail est confronté sur sa réponse à la guerre Hamas-Israël. Faruqi, qui est musulman, portait un keffieh dans la salle – un foulard devenu synonyme de soutien aux Palestiniens.

Le Hamas est un groupe militaire et politique palestinien qui a acquis le pouvoir dans la bande de Gaza depuis qu’il a remporté les élections législatives de 2006. Son objectif déclaré est d’établir un État palestinien, tout en refusant de reconnaître le droit d’Israël à exister.

Le Hamas, dans son intégralité, est désigné comme organisation terroriste par des pays comme l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis. La Nouvelle-Zélande et le Paraguay classent uniquement leur aile militaire parmi les groupes terroristes. En 2018, l’Assemblée générale des Nations Unies a voté contre une résolution condamnant le Hamas dans son intégralité comme organisation terroriste.