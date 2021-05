Les verts écossais prêts à aider à former une «  supermajorité  » pro-indépendance, selon un sondage

Les Verts écossais pourraient plus que doubler leur nombre de députés et aider à former une large majorité en faveur de l’indépendance écossaise à Holyrood, suggère un nouveau sondage.

La dernière modélisation par le gourou des sondages, le professeur Sir John Curtice, a le SNP sur 68 sièges, une faible majorité, tandis que les Verts occuperont 13 sièges – plus du double de leur effectif actuel de cinq.

Il fait suite au dernier sondage électoral écossais réalisé par YouGov, qui a mis le parti de Nicola Sturgeon à 52% du vote dans la circonscription, les Verts écossais devant prendre 13% des voix régionales.

Le parti indépendantiste Alba d’Alex Salmond devrait également obtenir un siège dans la région du centre de l’Écosse et du Fife, où il a recueilli 7% des voix dans l’étude YouGov.

S’il était reproduit ce jeudi, le résultat verrait 82 députés indépendantistes élus. Cela signifierait que près des deux tiers du parlement écossais soutiendraient un autre vote sur la séparation du Royaume-Uni.

M. Salmond et ses alliés ont parlé de créer une «supermajorité» de 80 à 90 MSP pour l’indépendance – bien qu’il ait dit qu’il n’y a pas de «nombre exact» pour ce qui définit une supermajorité.

Les dernières enquêtes d’Opinium et de Survation ont également mis le SNP sur la bonne voie pour remporter la majorité à Holyrood. Un sondage Savanta ComRes pour The Scotsman suggère que le parti de Mme Sturgeon pourrait manquer de peu une majorité.

Cependant, il y aurait toujours une nette majorité pro-indépendance, avec les Verts écossais projetant de renvoyer neuf députés, avec 9 pour cent de soutien sur le vote de liste.

Les Verts écossais sont de plus en plus optimistes quant à l’augmentation de la taille de leur groupe à Holyrood. Les sondages d’opinion les plus récents indiquent une part de vote plus importante pour le parti de Patrick Harvie et Lorna Slater qu’en 2016.

De nombreux commentateurs ont suggéré que les Verts écossais pourraient être le grand bénéficiaire de l’attention de M. Salmond sur le système de vote des relations publiques en Écosse et le concept de supermajorité.

De nombreux électeurs indépendantistes du SNP semblent désireux de soutenir le parti de Mme Sturgeon lors du vote dans la circonscription, mais sont prêts à donner aux Verts leur vote de liste.

Soutenant un deuxième référendum sur l’indépendance lors du débat électoral de la BBC mardi soir, M. Harvie a déclaré que la possibilité d’une Écosse indépendante permettrait au pays de façonner un avenir plus radical.

«Je ne pense pas que nous puissions nous permettre de laisser passer l’occasion de façonner notre propre reprise», a-t-il déclaré. «C’est un moment d’incroyable opportunité de décider quel type de pays va émerger de Covid.»