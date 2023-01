Les Verts de la Colombie-Britannique nomment l’ancien chirurgien pour enfants Sanjiv Gandhi au poste de 2e chef adjoint

La politique de la Colombie-Britannique a son propre Gandhi.

Les Verts de la Colombie-Britannique ont annoncé lundi (23 janvier) que Sanjiv Gandhi, un ancien chirurgien pour enfants, serait le deuxième chef adjoint de leur parti aux côtés de Lisa Gunderson.

Gandhi a pris ses fonctions après avoir été chef de la chirurgie cardiovasculaire et thoracique pédiatrique au BC Children’s Hospital et professeur clinique de chirurgie à la UBC School of Medicine.

Gandhi dit que les soins de santé sont au premier plan des préoccupations des gens.

“Je me battrai pour les gens de la Colombie-Britannique avec la même énergie que j’ai donnée aux enfants malades et à leurs familles”, a-t-il déclaré lors d’un événement annonçant sa position.

Pour l’instant, Gandhi se battra de l’extérieur de la législature en tant que porte-parole sur les soins de santé, la politique de santé et la pandémie, a déclaré la chef des Verts de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau.

Gandhi et Gunderson, un autre médecin, incarneront l’approche du parti fondée sur les preuves et l’expertise, tout en aidant les Verts de la Colombie-Britannique à se préparer pour les prochaines élections.

“Ce qui advient de cela à l’avenir découle de cela à l’avenir”, a-t-il déclaré. “Cela dit, se présenter aux prochaines élections est une possibilité, mais nous n’en sommes pas encore là.”

Gandhi a déclaré qu’il avait quitté son emploi précédent par son propre choix, mais a également fait allusion à d’autres facteurs.

« Je fais maintenant partie des Verts de la Colombie-Britannique, mais cela ne veut pas dire que je suis un politicien — pour le moment », a-t-il déclaré. « J’ai adoré ce que je fais. C’était le meilleur travail au monde… mais la médecine au cours des dernières années est devenue une profession plus difficile. Le lieu de travail est devenu moins convivial. La toxicité sur le lieu de travail peut devenir écrasante et même pour un chirurgien cardiaque égoïste et axé sur la testostérone, elle peut affecter votre bien-être et votre santé mentale.

Gandhi, qui critique fréquemment la politique de santé provinciale sur les réseaux sociaux, ne s’est pas non plus retenu lundi lorsqu’on lui a demandé.

Il dit ne pas comprendre pourquoi la Colombie-Britannique n’abaisse pas les barrières pour les adjoints au médecin, qui devraient travailler partout dans la province, pas seulement dans les régions rurales.

Il a également appelé le gouvernement provincial à améliorer sa campagne d’éducation publique, notant que la pandémie est loin d’être terminée. Il a également réclamé des filtres à air dans toutes les écoles et il ne comprend pas pourquoi les masques sont devenus un enjeu politique.

“Je pense que dans les espaces intérieurs fermés, nous devrions avoir un masquage obligatoire”, a-t-il déclaré. «Les gens vont dire: ‘allez-vous vous masquer pour toujours? Je ne sais pas, mais je pense certainement que pendant la saison hivernale, c’est quelque chose que nous devrions considérer à partir de maintenant.

Il a également critiqué certains aspects du projet de loi 36, le projet de loi provincial révisant la réglementation des professionnels de la santé.

“Les médecins ne veulent pas que les politiciens prennent des décisions sur des choses sur lesquelles ils pensent que les médecins devraient prendre des décisions.”

Lorsqu’on lui a demandé si les Verts de la Colombie-Britannique couraient le risque de s’aliéner les principaux électeurs écologistes en parlant du projet de loi 36, Furstenau a déclaré que le parti avait depuis longtemps abandonné son statut de parti à enjeu unique.

« Le BC Green Party est beaucoup plus large. Mais si nous sommes fondamentalement concentrés sur une chose, c’est la santé et le bien-être.

