Les Verts de la Colombie-Britannique demandent au gouvernement de la Colombie-Britannique de s’attaquer aux problèmes «systémiques» du milieu de travail dans le secteur de la santé

La chef des Verts de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, a déclaré que les médecins du système de santé provincial sont frustrés par leurs conditions de travail et qu’il est temps que la province les améliore.

«Nous devons nous concentrer sur la santé et le bien-être des Britanno-Colombiens et pour y parvenir, nous devons nous assurer que la santé et le bien-être des médecins et des professionnels de la santé sont également pris en charge», a déclaré Furstenau. «Je demande au ministre de la Santé, Adrian Dix, de reconnaître et de reconnaître les problèmes systémiques en milieu de travail qui se trouvent dans notre système de santé.»

Le système de santé provincial se trouve en crise, mais les travailleurs de la santé ne se sentent pas valorisés, a-t-elle ajouté.

«Je veux que les travailleurs de la santé sachent que vous avez un allié dans le Parti vert de la Colombie-Britannique», a déclaré Furstenau. “Nous vous entendons, nous ne nous arrêterons pas tant que vous ne vous sentirez pas en sécurité et soutenu pour faire le travail que nous avons besoin de vous, c’est-à-dire placer les soins aux patients au centre de vos efforts.”

Elle a fait ces commentaires lors d’une conférence de presse vendredi matin où elle a cité divers documents montrant le mécontentement des travailleurs de la santé.

“Une enquête de satisfaction des employés d’Island Health divulguée était accablante”, a-t-elle déclaré mardi. « Sur les 11 000 collaborateurs qui ont répondu, moins de la moitié se sont sentis satisfaits de leur management. Pire que tout, (la) perception écrasante était qu’Island Health ne se souciait pas de leur bien-être.

Elle a également cité un rapport de 2022 de Doctors of BC selon lequel les médecins d’Island Health sont les moins satisfaits de leur autorité sanitaire dans la province, ajoutant qu’il a diminué d’une année sur l’autre.

“Les médecins qui expriment leurs graves préoccupations concernant la sécurité des patients sont menacés, punis et réduits au silence”, a-t-elle déclaré. Cependant, Island Health ne se contente pas de punir les médecins. Ils punissent des communautés entières. Les patients qui se retrouvent sans soins sont ceux devant qui le ministre doit rendre des comptes. »

Furstenau a martelé ce point vendredi en se tenant à côté d’un groupe de professionnels de la santé, dont le Dr Alex Nataros, qui avait voyagé de Port Hardy pour assister à la conférence de presse. Nataros a vivement critiqué le système de santé provincial en général et Island Health en particulier, ayant demandé la démission du médecin-chef d’Island Health, le Dr Ben Williams.

Island Health a récemment suspendu les privilèges des salles d’urgence de Nataros et lancé une enquête après avoir reçu une plainte d’un patient. Dix et Williams ont tous deux déclaré publiquement que la suspension de Nataros n’avait rien à voir avec son appel à la démission de Williams.

Nataros a défendu une communauté qui a été «profondément mal desservie» par le système de santé et l’accent devrait être mis sur la garantie que les résidents de Port Hardy reçoivent les meilleurs soins possibles, a-t-elle ajouté. Port Hardy est aux prises avec des fermetures de salles d’urgence et Nataros a averti que le départ imminent de deux médecins cet été laissera la communauté dangereusement à court de médecins.

Nataros a également profité de l’occasion pour réitérer son appel à autoriser les adjoints au médecin à travailler dans les soins de santé provinciaux, ajoutant qu’ils ont fait leurs preuves dans les endroits où ils sont autorisés.

La seule personne qui semble être contre eux est Dix, a-t-il ajouté.

Furstenau a répété les appels au gouvernement pour qu’il passe à un modèle de centre de santé communautaire. Elle était également d’accord avec Nataros pour autoriser les assistants médicaux.

Dix n’a pas fermé la porte à l’autorisation des assistants médicaux, mais a également tempéré les attentes.

Il a déclaré que le gouvernement avait investi 30 millions de dollars dans l’amélioration des soins de santé dans le nord de l’île de Vancouver tout en adoptant un nouveau système de paiement pour les médecins, ce qui améliorera la rémunération tout en leur permettant de se concentrer sur les soins aux patients.

“Nous devons toujours faire mieux”, a-t-il déclaré mardi. «Nous devons toujours travailler plus dur avec les employés. Nous devons toujours travailler plus dur avec nos équipes pour nous assurer qu’elles sont impliquées dans les décisions, mais je fais confiance à Island Health pour le faire.

