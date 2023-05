Les Verts accusent le NPD d’hypocrisie à propos d’un événement «payant pour l’accès» avec le ministre du Logement de la Colombie-Britannique

Le chef de la Chambre des Verts de la Colombie-Britannique, Adam Olsen, accuse les néo-démocrates provinciaux d’hypocrisie pour avoir participé à un déjeuner-bénéfice de 700 $ sur invitation seulement avec le ministre du Logement Ravi Kahlon pour l’élection partielle qui n’a pas encore été déclenchée dans la circonscription de l’ancien premier ministre John Horgan .

Ravi Parmar, qui travaillait pour Kahlon en tant que conseiller ministériel principal lorsque Kahlon était ministre de l’Emploi, se présente pour les néo-démocrates dans Langford-Juan de Fuca. Les experts considèrent la circonscription comme un siège sûr pour le NPD.

On ne sait pas tout à fait qui organise l’événement prévu le mercredi 17 mai de 8 h à 9 h 30 au Four Points by Sheraton-Langford ni combien de personnes y participent.

Une capture d’écran d’un courriel annonçant l’événement porte la signature de Keycorp Developments, membre de la communauté de développement du Grand Victoria depuis plus de 40 ans.

L’événement se présente comme un «événement spécial» avec Kahlon et promet que les participants «entendront de première main parler de son plan d’action Homes for People pour construire plus de logements dans la province».

Les premiers ministres David Eby et Kahlon avaient annoncé ce plan début avril 2023.

«Le ministre Kahlon parlera des stratégies du gouvernement pour accélérer la livraison de nouvelles maisons, augmenter l’offre de logements à revenu moyen et aider ceux qui ont les plus grands besoins en matière de logement», lit-on. « Cet événement est sur invitation uniquement, alors venez soutenir le candidat de Langford-Juan de Fuca, Ravi Parmar, et participez à la discussion. »

Les personnes sont priées de faire un chèque de 700 $ adressé à « BC NDP » et d’inclure Ravi Parmar Campaign sur la ligne de référence.

Olsen a déclaré que cet « événement exclusif conçu pour la communauté du développement » représente exactement le type d’événement dont se sont plaints les néo-démocrates lorsque les libéraux de la Colombie-Britannique (maintenant BC United) étaient au pouvoir.

« D’après tout, nous pouvons voir qu’il s’agit d’un événement exclusif d’accès en espèces conçu pour les promoteurs avec le ministre du Logement, qui est chargé de prendre ces décisions (affectant le développement) », a déclaré Olsen.

Les politiciens organisent des collectes de fonds tout le temps, a-t-il dit.

«Mais lorsque vous avez ces événements exclusifs et coûteux, où vous avez accès au décideur, qui vient de présenter un nouveau plan et qui élabore une législation à l’automne qui va avoir un impact sur la communauté qui est invité à cela, je pense que c’est là que le public devrait être concerné », a déclaré Olsen.

Les personnes à la recherche d’un logement abordable auront beaucoup de mal à trouver 700 $ pour participer à la collecte de fonds de demain, a-t-il ajouté.

Olsen a déclaré qu’il ne suggérait pas que la collecte de fonds enfreignait les règles. Le message, cependant, est que le NPD de la Colombie-Britannique fait exactement la même chose pour laquelle il critiquait l’opposition officielle lorsqu’il était au pouvoir.

« Ils étaient bruyants à ce sujet, très audacieux et maintenant ils font la même chose – c’est une situation de » faites ce que je dis, pas ce que je fais « », a-t-il ajouté.

Le président de Keycorp Developments, Jim Hartshorne, a refusé de commenter l’événement à Black Press Media et Shannon Russell, chef de projet pour l’entreprise, a renvoyé les questions sur l’événement au NPD.

Black Press Media a contacté le NPD pour obtenir une réponse et mettra à jour cette histoire dès qu’elle sera disponible.

