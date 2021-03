C’est une croyance commune que la vie sur Terre a commencé dans l’océan avec des cellules flottantes et a évolué en poissons nageurs et autres animaux. Ensuite, ces animaux ont évolué pour devenir des vertébrés capables de respirer hors de l’eau. Et finalement, ces animaux ont déménagé à terre, après quoi ils ont développé l’habileté de marcher. Cependant, de nouvelles recherches suggèrent que cette chronologie pourrait être un malentendu. Il est possible que nos très anciens ancêtres aient commencé à marcher dans l’océan lui-même, des millions d’années avant que leurs successeurs ne s’installent sur terre.

Le premier indice de ces animaux a été découvert en 2018 lorsque les scientifiques ont découvert de petits poissons raie (Leucoraja erinacea) étaient capables de marcher sur le fond de l’océan et ils utilisaient des circuits neuronaux comme nous utilisons pour marcher aujourd’hui. Le poisson-raie est l’un des animaux les plus primitifs avec une épine dorsale. Il a vu le jour il y a plus de 400 millions d’années, alors que notre déplacement estimé de l’océan vers la terre remonte à environ 380 millions d’années. Cela suggérerait que l’acte de marcher précède l’existence des vertébrés terrestres.

Les mathématiciens ont utilisé des données vidéo sur la dynamique de sabordage de ces créatures pour simuler un modèle afin d’analyser et d’étudier comment les mouvements précoces en forme de jambe auraient pu évoluer dans les profondeurs marines. Le résultat dans un environnement à flottabilité neutre suggère un type de marche efficace, contrôlé et équilibré. Il y a même un certain dandin du pied gauche du pied droit semblable au skate d’aujourd’hui. Le document décrit le mouvement comme une «locomotion économe en énergie».

Dans le modèle, 4 épisodes / répétitions ont conduit à une stratégie de locomotion à une jambe. Après 200 épisodes, un modèle à deux pattes a émergé. Après 600 épisodes, des étapes alternées gauche-droite ont pu être observées. Au total, 5000 épisodes ont été créés. Bien que l’on ne sache pas exactement pourquoi les patins ont commencé à marcher, certains pensent que cela pourrait être plus économe en énergie que de nager au même rythme.

«Au fur et à mesure de la transition de nos ancêtres vers la terre, la stratégie de contrôle est probablement devenue plus complexe. Mais dans des environnements fiables et homogènes, comme le fond marin, une stratégie simple suffisait peut-être », a déclaré Lakshminarayanan Mahadevan, un mathématicien appliqué de l’Université de Harvard.

Leur étude nommée Modèles de bipédie benthique a été publié dans Éditions de la Royal Society.