Apple travaillerait sur des versions de 1 To du prochain iPhone 13 – en fait, l’iPhone 12S, déclare Jon Prosser. Les téléphones Apple actuels atteignent 512 Go depuis la génération XS de 2018.

Le nouveau modèle est encore au stade de développement du prototype. Et certains prototypes des modèles Pro ont 1 To de mémoire intégrée – le plafond pour les modèles vanille est, comme d’habitude, plus bas.

Mis à part le stockage, Prosser cite une source qui a déclaré que l’iPhone 12S / 13 aura une encoche plus petite – mais pas que cela signifie une hauteur plus petite, pas une largeur plus petite que vous auriez pu l’espérer (avertissement juste: nous avons entendu les rumeurs de « petite encoche » en dernier année aussi, mais cela n’a pas fonctionné).

Il n’y a aucune mention d’un lecteur d’empreintes digitales intégré potentiel, bien que les rumeurs actuelles disent qu’Apple conservera Face ID même s’il ajoute un lecteur, c’est pourquoi l’encoche est là pour rester.

La vidéo commence par la couverture des AirTags, les porte-clés de suivi insaisissables qu’Apple n’a pas encore dévoilés. Récemment, divers porte-clés et autres accessoires pour les balises ont commencé à apparaître sur les détaillants en ligne. Certains sont apparemment basés sur un design de référence Apple, d’autres suivent leur propre chemin. Quoi qu’il en soit, le contenu de l’iPhone commence environ 8 minutes.

La source