Les versions de couleurs de Google Pixel Watch fuient, ainsi que la fourchette de prix du modèle de base

La Pixel Watch de Google sera dévoilée le 6 octobre aux côtés des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. La smartwatch a déjà été taquinée par la société en mai, et entre-temps, un tas de détails à ce sujet ont été divulgués – y compris un prix présumé de 399 $ pour la version compatible LTE aux États-Unis.

Aujourd’hui, une fourchette de prix a été publiée, cette fois pour le modèle de base sans LTE (Wi-Fi + Bluetooth uniquement) dans l’UE, et celui-ci coûtera apparemment entre 250 € et 350 €. C’est une gamme énorme à proprement parler, mais en supposant que le prix réel se retrouve plus près du côté inférieur de cette gamme, il est fondamentalement conforme à beaucoup de concurrents – pour référence, notez que la Galaxy Watch5 40 mm de Samsung commence à 300 €.

Mis à part le prix, nous avons également droit aux prétendus noms officiels des trois coloris dans lesquels la Pixel Watch sera proposée – Chalk, Charcoal et Obsidian. Ceux-ci ressemblent définitivement à Google, et il est bon de noter que les prochains appareils Pixel 7 seront également proposés en obsidienne – ce qui est la façon dont Google dit « noir » en 2022.

La Pixel Watch aura un écran OLED circulaire, le SoC Exynos 9110 de Samsung à l’intérieur, un coprocesseur Cortex-M33, 1,5 Go ou 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, une batterie de 300 mAh et démarrera naturellement le système d’exploitation.

La source