Les versions bêta des développeurs iOS 17 et iPadOS 17 sont désormais disponibles à l’installation

Apple a officiellement publié ses premières versions bêta de développeur iOS 17 et iPadOS 17, avec les mises à jour disponibles dès maintenant pour les utilisateurs disposant d’un compte Apple Developer payant.

Les développeurs enregistrés peuvent s’inscrire aux versions bêta en ouvrant l’application Paramètres, en accédant à la section Mise à jour logicielle, en appuyant sur l’option « Mises à jour bêta » et en basculant sur la version bêta du développeur iOS 17.

iOS 17 avec un large éventail d’améliorations à venir sur iPhone, y compris des mises à niveau sur le téléphone, l’application, FaceTime et Messages, de nouvelles fonctionnalités AirDrop, une toute nouvelle application Journal, StandBy, une nouvelle façon d’afficher des informations visibles lorsque l’iPhone est installé et charge, et plus encore.

iPadOS 17 ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités introduites avec iOS 17, y compris des mises à jour importantes pour les messages, y compris une nouvelle expérience d’autocollants, et les utilisateurs peuvent désormais laisser des messages vidéo et audio FaceTime. Le principal point fort d’iPadOS 17 est la possibilité pour les utilisateurs de personnaliser l’écran de verrouillage pour le rendre plus personnel et utile. De nombreuses fonctionnalités de l’écran de verrouillage iOS 16 ont été apportées à l’iPad, permettant aux utilisateurs de définir leurs images préférées sur l’écran de verrouillage et de les styliser de nouvelles façons.