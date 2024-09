Les versions bêta d’Apple Intelligence reçoivent des critiques mitigées

Les critiques sont en cours pour une version bêta de l’IA d’Apple, suite à l’annonce de son iPhone 16. Et les experts ne sont pas très impressionnés. Vox a qualifié la technologie de « magiquement médiocre » après avoir testé une version bêta pour développeurs. Suprématie de l’IA décrit Renseignements Apple « En retard, inachevé et maladroit ». Les critiques soulignent que de nombreuses fonctionnalités d’IA vantées ne sont pas encore disponibles, Apple promettant un déploiement progressif « dans les mois à venir ». Le Washington Post Les premiers tests ont montré des résultats inexacts, notamment une mauvaise interprétation du texte et une mauvaise hiérarchisation des e-mails de phishing. Son titre ?L’IA de l’iPhone 16 d’Apple est utile jusqu’à présent, sauf quand elle est folle.”

Malgré les affirmations d’Apple selon lesquelles l’iPhone 16 a été conçu pour l’IA « dès le départ », les critiques suggèrent que l’intégration ressemble plus à un travail en cours qu’à un produit peaufiné prêt pour les consommateurs.

Une version plus raffinée de l’offre d’intelligence artificielle d’Apple à venir

Une version plus soignée est probable lorsque la société dévoilera officiellement Apple Intelligence en octobre 2024 pour iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia.

Cette évolution intervient après que Nvidia, chouchou de l’intelligence artificielle, a été confrontée à une forte baisse de ses actions début septembre, lorsque ses actions ont chuté de 9,5 % en une seule journée, effaçant près de 279 milliards de dollars de valeur boursière – la plus grande perte en une journée pour une entreprise américaine jamais enregistrée. Cette vente, qui fait partie d’une baisse plus large du secteur technologique, intervient après Cycle de battage médiatique de Gartner pour l’intelligence artificielle en 2024 indique que l’IA générative a dépassé le « pic des attentes exagérées » et commence à entrer dans le « creux de la désillusion ».

De nombreux consommateurs sont frustrés par les fonctions vocales telles que Siri d’Apple, lancé en février 2010, et Alexa d’Amazon, étant donné l’émergence de chatbots dotés d’une intelligence considérablement plus grande et capables de répondre à des questions plus compliquées que la réalité, telles que « Quelle heure est-il ? » et « Pouvez-vous régler une minuterie sur 10 minutes ? » L’Intelligenceur note qu’en 2024, « Siri est toujours un minuteur de cuisine, une application météo et un outil de narration et de transcription » pour de nombreux utilisateurs.

L’amélioration des fonctionnalités de Siri est l’un des domaines d’intérêt d’Apple Intelligence, les nouvelles fonctionnalités logicielles qui feront partie d’iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. Cette technologie apportera également des fonctionnalités de traitement du langage naturel à la recherche de photos et de vidéos, ainsi que des outils d’édition de photos et de vidéos basés sur l’IA et une assistance à l’écriture basée sur l’IA dans toutes les applications.

Des sentiments mitigés jusqu’à présent

Sur les réseaux sociaux et sur les sites d’évaluation, les avis concernant Apple Intelligence sont plutôt mitigés à l’approche du lancement officiel. De nombreux utilisateurs ne recherchent pas de fonctionnalités tape-à-l’œil. Un Redditor a noté« Je n’ai pas besoin qu’il soit à la hauteur du battage publicitaire autour d’Apple Intelligence. À ce stade, j’ai juste besoin qu’il soit à la hauteur du battage publicitaire autour de Siri, lors de sa sortie il y a 13 ans. »

Parallèlement, certains passionnés de technologie ont exprimé leur déception face aux plans de déploiement initiaux limités, critiquant le marketing agressif d’Apple avant le lancement. Un certain nombre d’utilisateurs ont fait part de leur frustration face aux capacités encore limitées de Siri dans la version bêta pour développeurs, malgré l’actualisation de l’IA. Dans la colonne positive, les défenseurs de la vie privée ont loué avec prudence la stratégie de traitement sur appareil d’Apple, la considérant comme une norme industrielle potentielle pour une IA responsable.

Alors qu’Apple poursuit le déploiement progressif de ses nouvelles fonctionnalités, deux réalités émergent : l’engouement pour la génération d’IA s’est peut-être dissipé, mais la concurrence dans ce domaine reste féroce et le potentiel de remodelage du paysage concurrentiel dans le domaine technologique est important. Apple prépare un nouvel écosystème pour les applications pilotées par l’IA. Des assistants d’écriture personnalisés pilotés par l’IA, qui résument les e-mails et les discussions de groupe d’un simple clic, et des outils de création d’images interactifs comme Image Playground, où les utilisateurs peuvent générer de nouveaux visuels à partir de descriptions textuelles, sont en cours de développement. Apple donne aux développeurs accès à des intégrations d’applications améliorées avec des fonctionnalités telles que la reconnaissance inter-applications de Siri.