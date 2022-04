Les versions 2022 de Motorola Moto G Stylus 5G et Moto G 5G arrivent avec des caméras 50MP et des batteries 5000 mAh

Motorola a dévoilé le Moto G Stylus (2022) en février et la société l’a suivi avec une version 5G, baptisée Moto G Stylus 5G (2022), qui succède au Moto G Stylus 5G lancé en juin dernier. De plus, Motorola a également annoncé le Moto G 5G (2022), faisant suite au Moto G 5G introduit en novembre 2020.

Motorola Moto G Stylet 5G (2022)

Parlons d’abord du Moto G Stylus 5G (2022). Le smartphone est construit autour d’un écran LCD FullHD+ de 6,8 pouces à 120 Hz et possède le SoC Snapdragon 695 sous le capot avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD. Côté logiciel, vous obtenez Android 12 avec My UX activé. Haut.

Pour la photographie, vous obtenez un appareil photo principal de 50MP (avec OIS) à l’arrière, rejoint par des unités de profondeur ultra larges de 8MP et de 2MP. Et il y a une unité 16MP à l’avant pour les selfies et les appels vidéo.

Comme son nom l’indique, le Moto G Stylus 5G (2022) est livré avec un stylet intégré qui vous permet de prendre rapidement des notes, d’écrire des légendes, de dessiner des croquis et d’éditer des photos sur le téléphone. Le Moto G Stylus 5G (2022) est également livré avec l’application Moto Note, qui facilite l’écriture rapide de quelque chose car elle vous permet de commencer à écrire sans déverrouiller le téléphone.

Le reste des points forts du Moto G Stylus 5G (2022) comprend un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, une conception hydrofuge, une prise casque 3,5 mm, un port USB-C et NFC. Le smartphone contient une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de TurboPower 10 et Quick Charge 3.0.

Le Motorola Moto G Stylus 5G (2022) mesure 9,3 mm d’épaisseur, pèse 215 grammes et propose deux options de couleur : bleu acier et vert écume de mer.

Il est au prix de 500 $ et sera mis en vente aux États-Unis à partir du 28 avril. Il sera également disponible au Canada dans les mois à venir.

Motorola Moto G 5G (2022)

Le Moto G 5G (2022) est alimenté par le SoC Dimensity 700 et dispose d’un écran LCD HD+ 90 Hz de 6,5″. Il exécute My UX basé sur Android 12 prêt à l’emploi et est livré dans une configuration de mémoire unique de 6 Go/256 Go. la possibilité d’étendre le stockage jusqu’à 512 Go via une carte microSD.

Le Moto G 5G (2022) arbore une caméra selfie 13MP et dispose d’un système de triple caméra à l’arrière, qui est une combinaison d’unités primaires 50MP, macro 2MP et profondeur 2MP.

Le smartphone alimenté par Dimensity 700 a une conception hydrofuge et il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 10 W.

Le Moto G 5G (2022) est livré avec un lecteur d’empreintes digitales latéral pour l’authentification biométrique et vous obtenez un port USB-C en bas. Il existe également une prise casque 3,5 mm pour ceux qui préfèrent écouter de la musique avec des écouteurs filaires.

Le Motorola Moto G 5G (2022) sera mis en vente aux États-Unis pour 400 $ à partir du 19 mai et lancé au Canada dans les mois à venir.

La source