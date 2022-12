Les versements hypothécaires augmenteront de 3 000 £ par an, selon la Banque d’Angleterre

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Des millions de Britanniques sur des hypothèques à taux fixe font face à une augmentation moyenne des paiements de 3 000 £ par an à partir de 2023, a averti la Banque d’Angleterre.

Environ quatre millions d’emprunteurs hypothécaires devraient voir leurs paiements mensuels bondir au cours de l’année prochaine alors que le risque de défaut de paiement des Britanniques a augmenté, a déclaré la Banque.

Les personnes dont les prêts à taux fixe expirent d’ici la fin de 2023 sont confrontées à des augmentations moyennes de remboursement d’environ 250 £ par mois, car elles sont obligées de passer à un taux d’intérêt plus élevé.

Cela signifierait que les coûts hypothécaires augmenteraient de 3 000 £ par an pour de nombreuses familles qui voient déjà leurs finances atteindre leur point de rupture pendant la crise du coût de la vie.

La nouvelle estimation est basée sur les taux d’intérêt des prêteurs du marché à la fin novembre. Le taux de base de la Banque est actuellement fixé à 3 %, mais devrait remonter jeudi.

La baisse des revenus réels, la hausse des coûts hypothécaires et la hausse du chômage exerceront tous une “pression significative sur les finances des ménages” en 2023, a déclaré la Banque mardi.

Le dernier rapport du Comité de politique financière (CPF) de la Banque a également averti que « le risque que les ménages endettés ne remboursent pas leurs prêts ou réduisent fortement leurs dépenses a augmenté ».

Mais la pression croissante de la dette sur les Britanniques et une augmentation attendue des défauts de paiement ne devraient pas remettre en cause la résilience des banques britanniques, selon la banque centrale.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que “les finances des ménages et des entreprises sont sous une plus grande pression” – mais a souligné que beaucoup sont mieux placés pour faire face aux pressions qu’après la crise financière de 2008.

La Banque a déclaré que l’augmentation du taux hypothécaire moyen en 2023 signifierait que le ménage type verrait ses paiements passer de 750 £ à 1 000 £, ce qui équivaut à environ 17 % du revenu moyen avant impôt. Plus de six millions de ménages verront leurs versements hypothécaires augmenter d’ici la fin de 2025.

“Il n’y a rien de facile dans la situation à laquelle nous sommes confrontés en ce moment”, a déclaré M. Bailey. “Quatre millions de ménages dans ce pays sont exposés à des hausses de taux au cours de la prochaine année, et c’est un nombre très important.”

L’avertissement intervient alors que les derniers chiffres sinistres montrent que le taux de chômage britannique a de nouveau augmenté et que la croissance des salaires a encore chuté.

L’Office for National Statistics (ONS) a déclaré que le taux de chômage au Royaume-Uni était passé à 3,7% au cours des trois mois précédant octobre, contre 3,6% au trimestre précédent.

Les salaires réguliers, hors primes, ont augmenté de 6,1% au cours des trois mois précédant octobre, les entreprises subissant une pression croissante pour augmenter leurs revenus.

Mais la croissance des salaires réels était de 4,2% plus faible lorsque l’inflation de l’IPC était incluse, la deuxième plus forte baisse depuis le début des records en 2001.

Les données de l’ONS ont également révélé un écart grandissant entre les rémunérations du secteur privé et du secteur public – augmentant respectivement de 6,9% et 2,7% – parmi les plus grandes différences jamais enregistrées.

La vague de grèves à travers le pays se poursuivra jusqu’en 2023 à moins que le gouvernement ne change de position et ne s’engage à payer des pourparlers avec les syndicats, a averti le TUC.

Frances O’Grady, secrétaire générale du TUC, a appelé à une action urgente pour aider les travailleurs du secteur public – affirmant qu’ils perdaient en moyenne 76 £ par mois en raison d’un salaire qui ne suivait pas le rythme de l’inflation.

La ligne de salaire survient alors que les derniers chiffres montrent que 417 000 jours de travail ont été perdus à cause des grèves en octobre – le nombre le plus élevé depuis 2011. “Cela a été largement motivé par les grèves des chemins de fer et du courrier”, a déclaré Sam Beckett, responsable des statistiques économiques de l’ONS.

Pendant ce temps, le FPC de la Banque d’Angleterre a également annoncé qu’il lancerait le tout premier test de résistance sur le secteur non bancaire l’année prochaine à la suite de la récente tourmente du marché du mini-budget qui a vu le quasi-effondrement de certains fonds de pension.

Il a déclaré que davantage de travail devait être fait pour empêcher les non-banques de poser un risque pour la stabilité financière, après que les rendements des gilts ont grimpé à des taux historiques en septembre à la suite du désastreux mini-budget de Liz Truss et de son chancelier Kwasi Kwarteng.

Les non-banques sont définies comme toute institution financière qui n’est pas une banque, et comprend les fonds de pension et les fonds d’investissement axés sur le passif (LDI) – les stratégies d’investissement au centre de la crise des retraites déclenchée par le chaos du mini-budget.