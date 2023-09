Les vers de terre contribuent à près de 7 % du rendement annuel mondial des céréales, selon une étude

Grains trust : En plus de leur contribution au rendement céréalier annuel mondial, les vers de terre contribuent également à la production de plus de 140 millions de tonnes métriques de légumineuses chaque année.

Les vers de terre pourraient être responsables de plus de 6 % des rendements céréaliers annuels mondiaux, selon les scientifiques.

Les vers de terre aident à décomposer le matériel végétal qui libère des nutriments et à creuser des tunnels dans le sol, ce qui favorise la croissance des racines.

Ils aident également les plantes à se protéger contre les agents pathogènes courants du sol.

La plupart des jardiniers savent que les vers de terre contribuent à maintenir les sols sains. Aujourd’hui, les scientifiques ont évalué l’importance de leurs activités souterraines pour la production alimentaire mondiale et comment les protéger.

Dans une étude publiée mardi, des scientifiques ont découvert que les vers de terre pourraient être responsables de plus de 6 % des rendements céréaliers mondiaux chaque année, en raison de leur rôle crucial dans les écosystèmes du sol.

Les vers aident à décomposer le matériel végétal mort, libérant les nutriments dont les plantes ont besoin pour croître, et leurs tunnels facilitent la croissance des racines des plantes, entre autres avantages.

Les preuves suggèrent qu’ils aident également les plantes à se protéger contre les agents pathogènes courants du sol en stimulant leurs défenses.

Mais ils sont menacés par les techniques agricoles intensives et lourdes de produits chimiques d’aujourd’hui, affirment les scientifiques.

Chercheurs écrivant dans la revue Communications naturelles analysé des cartes des populations de vers de terre, des propriétés du sol, des rendements des cultures et des études antérieures sur la productivité des plantes pour estimer l’impact de la créature sur la production mondiale des cultures clés.

La « contribution » a été définie comme le pourcentage du rendement rendu possible grâce aux vers de terre.

Ils ont découvert que les vers de terre pourraient contribuer à environ 6,5 % de la production céréalière annuelle mondiale, qui comprend des aliments de base tels que le blé, le riz, le maïs et l’orge.

« Leur contribution pourrait même être plus importante », a déclaré Steven Fonte, professeur agrégé à l’Université d’État du Colorado aux États-Unis et co-auteur de l’étude.

En effet, les populations de vers de terre « sont probablement sous-estimées dans de nombreux endroits, notamment sous les tropiques, en raison d’un manque de recherche et de financement dans les pays du Sud », a-t-il expliqué à l’AFP.

Les vers de terre ont également contribué à 2,3 % de la production mondiale de légumineuses, des aliments qui comprennent les pois, les lentilles, les pois chiches, le soja et la luzerne.

Le total annuel s’élève à plus de 140 millions de tonnes, estime l’étude.

Appel à la conservation

Les auteurs ont déclaré que leurs résultats représentent l’une des premières tentatives visant à quantifier la contribution d’un organisme bénéfique du sol à la production agricole mondiale.

Ils ont reconnu un fort biais d’échantillonnage lors de l’estimation des populations de vers de terre, car la plupart des points de données étaient disponibles en Europe et en Amérique du Nord.

Malgré cela, ils ont constaté que la contribution des vers de terre est particulièrement élevée dans les pays du Sud, contribuant à environ 10 % de la production céréalière totale en Afrique subsaharienne et à environ 8 % en Amérique latine et dans les Caraïbes, ont découvert les chercheurs.

Ils ont attribué cela au fait que les sols ont généralement une teneur plus élevée en acide et en argile et sont moins exposés aux engrais, augmentant ainsi le rôle que jouent les vers de terre dans la croissance des plantes.

En Europe et en Asie de l’Est et du Sud-Est, plus de sept pour cent de la production céréalière était attribuée à leur activité en raison de leurs niveaux de population plus élevés et de l’acidité des sols.

Des populations de vers de terre plus petites, une utilisation plus répandue d’engrais inorganiques et d’autres propriétés du sol auraient probablement atténué leur impact dans d’autres régions.

Les politiques agricoles et environnementales devraient soutenir les populations de vers de terre et la biodiversité des sols pour contribuer à rendre le secteur plus durable, suggèrent les scientifiques.

Les mesures pourraient inclure la réduction du travail du sol, la réduction de l’utilisation de pesticides toxiques et l’augmentation de l’application de sources de nourriture pour vers comme le fumier et le compost, a déclaré Fonte.

« On estime que les sols contiennent environ la moitié de toute la biodiversité de la planète et sont extrêmement importants pour les efforts de conservation de la biodiversité », a-t-il déclaré.