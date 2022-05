Les verrouillages sévères de la Chine pourraient exacerber la crise démographique

Ainsi, lorsqu’une famille de Shanghai a refusé d’être emmenée de chez elle en quarantaine gouvernementale au cours de la sixième semaine de confinement de la ville, un policier les a avertis de ce qu’il pensait être une menace puissante pour les mettre au pas : l’avenir de leurs enfants.

“Si vous n’obéissez pas aux ordres du gouvernement de la ville, vous serez puni, et la punition affectera trois générations de votre famille”, a déclaré l’officier de police en tenue de protection contre les matières dangereuses, pointant son doigt vers la caméra dans une vidéo publiée sur Réseaux sociaux chinois.

“Nous sommes la dernière génération, merci”, a répondu catégoriquement un jeune homme, qui n’est pas vu dans la vidéo, suggérant apparemment qu’il ne prévoyait pas d’avoir d’enfants.

La vidéo s’est terminée là, sans aucune indication quant à savoir si la famille a finalement été emmenée. Mais cela s’est répandu comme une traînée de poudre sur Internet en Chine, résonnant chez de nombreux jeunes Chinois qui en ont assez de la pression croissante exercée sur eux pour avoir des enfants – de la part d’une société et d’un gouvernement qui, selon beaucoup, leur ont fourni peu de la sécurité matérielle et émotionnelle dont ils ont besoin pour élever un enfant.

« Au début, j’ai ri, mais à la fin j’ai ressenti un sentiment de grande tristesse. Il résiste en renonçant à ses droits reproductifs », a déclaré un utilisateur sur Weibo, la plate-forme chinoise de type Twitter.

Perpétuer la lignée familiale a longtemps été un devoir filial dans la culture traditionnelle chinoise. Mais dans la Chine d’aujourd’hui, ne pas avoir d’enfants – ou le retarder – est devenu une forme de résistance douce et de protestation silencieuse contre ce que beaucoup considèrent comme la réalité décevante dans laquelle ils vivent, avec des problèmes structurels profondément enracinés découlant d’un système qu’ils ont peu de pouvoir de changer.

“C’est l’expression tragique d’un désespoir des plus profonds”, a déclaré Zhang Xuezhong, avocat spécialisé dans les droits de l’homme et ancien professeur de droit à Shanghai. écrit sur Twitter à propos de la vidéo.

“Nous avons été privés d’un avenir qui vaut la peine d’être attendu. C’est sans doute la dénonciation la plus forte qu’un jeune homme puisse faire de l’époque dans laquelle il vit.”

Au cours de la dernière décennie, un nombre croissant de milléniaux chinois ont retardé – ou carrément rejeté – le mariage et l’accouchement, alors qu’ils sont confrontés à une pression de travail élevée, à la flambée des prix de l’immobilier, à la hausse des coûts de l’éducation et à la discrimination à l’encontre des mères sur le lieu de travail.

L’année dernière, seuls 7,6 millions de couples chinois se sont inscrits pour se marier, une baisse de 44 % par rapport à 2013 et la plus faible en 36 ans. Dans le même temps, le taux de natalité du pays est tombé à 7,5 naissances pour 1 000 habitants, un niveau record depuis la fondation de la Chine communiste, avec neuf provinces et régions enregistrant une croissance démographique négative.

Le gouvernement chinois est inquiet. Pendant des décennies, il avait strictement appliqué une politique de l’enfant unique qui obligeait des millions de femmes à avorter des grossesses jugées illégales par l’État. Mais alors que le taux de natalité en Chine s’effondrait, les démographes ont mis en garde contre une crise démographique imminente.

Pékin a abandonné la politique de l’enfant unique en 2016 et l’a encore assouplie l’année dernière pour permettre aux couples d’avoir trois enfants, les gouvernements locaux lançant une rafale de slogans de propagande et d’incitations financières pour encourager davantage de naissances – mais le taux de natalité a continué de chuter.

Certains responsables et conseillers politiques ont semblé sourds aux demandes des jeunes. Le mois dernier, un professeur de droit et délégué à l’Assemblée populaire municipale de Jinzhou dans la province du Hubei a suggéré que, pour promouvoir le mariage et l’accouchement, les médias devraient réduire ou éviter les reportages sur les “femmes indépendantes” et les “doubles revenus sans enfants” ( DINK) mode de vie”, car ils ne sont pas conformes aux “valeurs dominantes” du pays. La suggestion a suscité un contrecoup en ligne.

Alors que la pandémie s’éternise, le sentiment de désenchantement parmi de nombreux jeunes de la génération du pays n’a fait que croître.

Les fermetures de plus en plus fréquentes et strictes – et le chaos et les tragédies qui en ont résulté – ont fait prendre conscience aux citoyens de la fragilité de leurs droits face à un appareil d’État qui ne tolère aucune dissidence et à une bureaucratie impitoyable formée pour recevoir des ordres d’en haut avec peu de souplesse.

C’est particulièrement le cas à Shanghai, qui est sous le choc de sept semaines de confinement strict. Dans la ville la plus riche et la plus glamour du pays, les habitants ont été victimes de pénuries alimentaires généralisées, d’un manque de soins médicaux et d’une quarantaine forcée dans des installations de fortune spartiates. Les autorités ont d’abord séparé les jeunes enfants de leurs parents dans l’isolement – ​​et n’ont inversé la tendance qu’après un tollé général.

La frustration et la colère croissantes ont éclaté sur les réseaux sociaux chinois – et dans certains cas, les censeurs ont eu du mal à suivre. Certains résidents ont protesté depuis leurs fenêtres, frappant des casseroles et des poêles et criant de frustration. D’autres se sont affrontés avec la police et les agents de santé dans les rues – quelque chose de rarement vu dans un pays où la dissidence est systématiquement réprimée.

Au cours de la semaine dernière, les autorités locales ont forcé les résidents à remettre leurs clés après avoir été emmenés en quarantaine, afin que les agents de santé puissent entrer et tremper leurs effets personnels dans un désinfectant – avec peu de justification scientifique pour leurs actions ou le respect de la propriété privée droits.

Pour de nombreux résidents, ce fut la goutte d’eau. Même leurs maisons – leur espace privé et leur dernier refuge – ne pouvaient être épargnées par l’application zélée de la politique zéro-Covid du gouvernement. Certains disent que leur vie est devenue inutile dans la poursuite de ce que les autorités considèrent comme le « plus grand bien », les résidents étant impuissants à protéger leurs proches.

Pour de nombreux jeunes, la crise qui se déroule à Shanghai sonne l’alarme. Si même la ville la plus développée de Chine avec la plus grande population de la classe moyenne, les bureaucrates supposés les plus ouverts d’esprit et la culture la plus cosmopolite ne pouvait pas être épargnée par un tel traitement autoritaire, les autres villes s’en tireraient-elles mieux ?

« Qui est prêt à avoir des enfants quand les choses en sont arrivées là ? Qui ose avoir des enfants ? a demandé un utilisateur sur Weibo.

“Votre règne se termine avec moi. Et les souffrances que vous avez causées se terminent aussi avec moi”, a déclaré un autre.

La colère qui se propage rapidement attire rapidement l’attention des censeurs. Jeudi soir, la plupart des vidéos avaient été supprimées de l’Internet chinois. Sur Weibo, plusieurs hashtags connexes, de “Nous sommes la dernière génération” à “Dernière génération”, ont été censurés après avoir suscité des discussions animées.

Mais étouffer ce que les jeunes veulent dire ne les persuadera pas d’avoir des enfants. Au contraire, cela ne fera probablement qu’ajouter à leur désaffection.