Les verrouillages pandémiques ont donné aux jeunes la liberté d’explorer les identités de genre

Le défi: recréer une pochette d’album.

Les gens disaient souvent à Theresa Yonash qu’ils ressemblaient à Bob Dylan, alors ils ont mis sur pied un ensemble pour recréer la couverture de l’album « Hard Rain » de Dylan pour rivaliser avec d’autres étudiants à travers les États-Unis dans un jeu télévisé sur les réseaux sociaux appelé « The Game: Hurricane ».

Yonash a utilisé du maquillage pour sculpter un «visage d’apparence plus masculine» et les poils du visage. Quand ils ont dessiné une moustache au-dessus de leur lèvre pour compléter le look Dylan, quelque chose a cliqué.

Yonash, 20 ans, qui utilise les pronoms «elle» ou «ils», a toujours aimé s’habiller avec des vêtements androgynes. Cela ne les dérangeait pas que quelqu’un les appelle «monsieur» ou «madame».

Mais pendant la pandémie, le temps qu’ils pouvaient passer seuls avec leurs pensées leur a permis d’interroger davantage leur identité de genre.

« J’ai eu beaucoup de temps pour penser à tant d’éléments de ma vie, de la société (et) j’avais l’impression que la féminité était quelque chose dont je devais passer », a déclaré Yonash, qui vit dans une petite ville du Wisconsin. «Je commençais vraiment à sentir que c’était quelque chose que je pourrais enfin embrasser sans avoir l’impression de devoir entrer dans le moule binaire.

Des éléments de la pandémie permettent aux gens d’approfondir le concept de genre et d’expérimenter la façon dont ils expriment leur identité. Certaines personnes trouvent du soutien dans des espaces en ligne de niche. D’autres se libèrent des vêtements sexospécifiques qu’ils estimaient devoir porter en public. D’autres encore se sentent libres d’expérimenter la façon dont ils portent leurs cheveux – ou les parties de leur corps qu’ils rasent. Et le port de masques en public rend les personnes de sexe différent plus à l’aise, car elles sont moins susceptibles d’être mal sexistes.

Pour les jeunes, explorer leur identité, vivre loin de leur famille ou rester en dehors de leur lieu de travail a profité à leur exploration du genre.

« La pandémie m’a donné ce coussin merveilleux », a déclaré Noah Rosenzweig, qui a décidé de faire leur transition médicale tôt en raison de la pandémie. « Cela m’a permis d’éviter à peu près toutes les conversations difficiles. »

Pourquoi l’isolement a rendu l’exploration confortable

Drs. Melina Wald et Julie Woulfe, psychologues à l’Université Columbia, ont constaté que la pause avait permis aux gens de prendre des mesures sur lesquelles ils auraient peut-être hésité avant de s’isoler.

« Nous sommes en quelque sorte obligés de vraiment faire face à nos vies et à nos objectifs », a déclaré Wald. « Cela a conduit beaucoup de gens à repenser. S’ils hésitent, ils peuvent être plus enhardis. »

Rosenzweig, 23 ans, a déclaré n’avoir jamais vu autant de personnes « se définir en dehors de la binaire des sexes » jusqu’à la pandémie. Rosenzweig, qui utilise les pronoms «ils», pense que les facteurs pandémiques ont accéléré le processus de nombreuses personnes pour déterminer leur identité.

Rosenzweig prévoyait de commencer sa transition médicale entre les sexes après avoir obtenu son diplôme universitaire. Mais coincés dans leur appartement de Washington, DC, ils avaient l’impression qu’il n’y avait aucune raison d’attendre. Ils ont commencé un régime de testostérone un mois avant l’obtention du diplôme, au printemps 2020.

Requis pour éviter les interactions en personne pendant la pandémie, les gens ne se voient généralement que des épaules dans de minuscules carrés de chat vidéo. Cela a encouragé Joey Dagher, 22 ans, à expérimenter avec les vêtements.

Ils ont remarqué des collègues féminines lors des appels vidéo du personnel habillées de manière professionnelle, tandis que les hommes portaient souvent des sweats à capuche. Dagher pensait que s’ils portaient des vêtements plus décontractés, ils seraient réprimandés parce qu’ils semblent généralement féminins au travail.

Dagher a finalement considéré ces réunions virtuelles comme « le temps de briller » et a commencé à porter des vêtements androgynes plus fidèles à leur identité.

«J’étais tellement occupé avec l’école ou le travail que je n’ai pas fait attention à mon apparence», a déclaré Dagher. «J’ai l’impression que la quarantaine m’a donné cette fois pour avoir cette contemplation intérieure dans ce que je veux être.

Dagher a également commencé à porter ses cheveux attachés plus souvent après s’être senti libéré des pressions de la société pour porter ses cheveux longs en vrac.

D’autres personnes, comme Enrique Zúñiga, 20 ans, ont expérimenté le coiffage de leurs poils. Zúñiga laissa pousser ses cheveux et sa barbe longs mais se rasa les jambes, ayant la liberté d’essayer un look qui ne leur était pas permis.

Comme les appels vidéo de travail de Dagher, les espaces virtuels ont encouragé les gens à explorer ou à accepter leur identité de genre.

Yonash s’est connecté avec de nombreuses créations LGBTQ grâce à leur large public sur TikTok. Ils ont appris le genre et la sexualité, ainsi que les processus créatifs, en collaborant avec diverses personnes auxquelles ils ne pouvaient pas accéder aussi facilement en personne, même avant la pandémie.

La recherche de «gender fluid» sur TikTok présente plus de 500 millions de résultats, dont beaucoup ont été créés par de jeunes adultes.

Les jeunes adultes sont plus susceptibles que les adultes plus âgés de s’identifier comme transgenres, selon une étude du Williams Institute de l’Université de Californie à Los Angeles.En 2016, les chercheurs ont estimé que 0,6% des adultes aux États-Unis étaient identifiés comme trans et ont constaté que 0,7% des 18 à 24 ans étaient trans.Le CDC a également estimé en 2017 que 1,8% des élèves du secondaire se sont identifiés comme transgenres.

Les médias sociaux ont permis aux gens de partager publiquement leurs nouvelles identités de manière subtile. Zúñiga a déclaré que se rendre compte qu’ils n’étaient pas binaires au cours de l’été « était un peu anti-climactique ». Les personnes non binaires ne s’identifient pas exclusivement comme des hommes ou des femmes.

Ils ont simplement changé leurs pronoms et « ça semblait juste », a déclaré Zúñiga.

Yonash a discrètement mis à jour sa biographie Instagram pour inclure qu’ils utilisent ses pronoms, un changement qu’ils ont fait lors de la mise en quarantaine.

D’autres facteurs de pandémie ont donné aux gens un sentiment d’intimité qui les a rendus plus à l’aise pour essayer de nouvelles façons d’exprimer leur identité de genre. Les psychologues de Columbia ont déclaré que le port de masques peut rendre les gens plus à l’aise dans le sexe qu’ils ont choisi.

En plus du port de masque souvent obligatoire, le COVID-19 a empêché les gens de rendre visite à des amis et à leur famille à risque, comme Rosenzweig qui n’a pas vu leur famille depuis janvier 2020. Récemment, ils ont apporté des changements physiques qui correspondent à leur identité de genre.

Finalement, cependant, Rosenzweig et d’autres ne pourront pas éviter les conversations sur leur identité. Les gens retourneront dans les bureaux et les écoles, et les dirigeants doivent planifier une «nouvelle normalité», a déclaré Stephen Russell, professeur de développement de l’enfant à l’Université du Texas à Austin.

Mais parce que les chefs d’entreprise et d’école ont eu ces conversations, Russell a déclaré qu’ils étaient «prêts» à intégrer des conversations sur l’identité.

«Si vous voulez les meilleurs talents, vous devez créer un espace où les gens peuvent être authentiquement eux-mêmes», a déclaré Russell. « Il y a beaucoup de gens normatifs qui vont simplement retomber dans la même vieille chose, mais je pense qu’il y aura beaucoup de gens qui sont prêts à imaginer une manière différente d’être. »

Wald et Woulfe suggèrent que les personnes qui s’identifient différemment de ce qu’elles faisaient avant la pandémie commencent à se préparer à l’avance à d’éventuelles expériences discriminatoires auxquelles elles pourraient être confrontées en tant que personne de sexe différent.

« Pour les personnes qui ont subi des changements physiques queer que les gens pourraient remarquer ou commenter, je pense qu’il est très utile de … les aider à se préparer à d’éventuelles expériences de mépris ou de harcèlement et de vraiment s’assurer qu’il existe des stratégies d’adaptation ou d’identifier certaines personnes qui s’affirment. [their] espaces », a déclaré Wald.

Dagher a déclaré qu’une chose que la quarantaine leur avait fait comprendre, c’est que les personnes LGBTQ « n’auront jamais fini de sortir ».

Ils ne sont pas sûrs de savoir où ils finiront avec l’identité de genre, ni comment ils procéderont dans un monde en personne, mais ils prévoient de s’exprimer dans des espaces virtuels ou partout où ils le peuvent.

« C’est OK d’être en transition, c’est OK de réaliser que vous ne savez pas qui vous allez être », a déclaré Dagher. «La mise en quarantaine a rendu les choses plus faciles car je ne suis pas obligé par tout le reste autour de moi de choisir ce que je veux. Le concept d’attendre et d’accepter la croissance a aidé avec la quarantaine.

