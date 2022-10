Les Vernon Magnums piègent les Grizzlies de Kelowna pour décrocher la première place – Kelowna Capital News

Le terrain à domicile pour les éliminatoires de la Southern Interior Football Conference a été solidifié pour les Vernon Blue Magnums.

L’équipe junior bantam a couronné une saison régulière invaincue dimanche au Greater Vernon Athletic Park, battant les Red Grizzlies de Kelowna 37-0.

Les Blue Magnums étaient déterminés à s’emparer de la première place et ont commencé le coup d’envoi, récupérant un échappé dans la moitié de terrain de Kelowna. Josh Vandenberg a ensuite pris le ballon lors du jeu suivant et a couru autour du bord sur 40 mètres pour une avance de 6-0 sur Vernon.

Vernon a forcé un revirement sur la prochaine possession de Kelowna profondément dans le territoire des Magnums, grâce à la pression opportune de Tanner Carr, Des Wishart bloquant l’extérieur et le secondeur central Caden O’Dwyer arrêtant toute tentative de jeu au milieu.

Les Magnums ont réparti le ballon avec neuf porteurs de ballon différents en première mi-temps et ont pu descendre méthodiquement 80 mètres grâce aux gains fiables des grands hommes Callum Eckland et Nate Goodfellow. C’est O’Dwyer qui a mis le ballon dans la zone des buts pour porter le score à 12-0 à Vernon.

Les Grizzlies en visite ont joué dur mais leur attaque n’a pas pu marquer de points contre une unité défensive chargée de Vernon, permettant des opportunités de deux scores avant la mi-temps du receveur de machines à sous de Vernon Nash Steele, le premier un trottineur de 42 verges et le suivant une réception d’Oliver Harkness obtenant des représentants au QB, qui a lancé son premier touché de la saison avant la mi-temps.

Le troisième quart-temps a été compétitif avec peu de points marqués, mais les deux équipes ont déplacé le ballon et menacé. De nombreux joueurs de Magnum ont porté pour la première fois de leur carrière et l’ont déplacé efficacement, mais le vieux vétéran fiable Owen West et Dayton Orr ne seraient pas tenus à l’écart du tableau de bord alors qu’ils cassaient des tacles et frappaient les jets pour des scores en fin de match pour sceller la victoire et verrouiller l’avantage du terrain à l’avenir.

“Ces joueurs de ligne O travaillent dur pour nous à chaque match et sont amusants à regarder porter la pierre”, a déclaré un entraîneur de force et de conditionnement des Magnums enthousiaste Tyler O’Dwyer après le match. “S’ils continuent à pousser les gens comme ils l’ont fait aujourd’hui, nous devrons peut-être continuer à les récompenser avec plus de touches.”

Les Magnums ne rejoueront pas avant le premier tour des séries éliminatoires qui se tiendra à Vernon, l’adversaire est à déterminer mais les Magnums devront probablement gagner deux matchs difficiles contre Kamloops et Kelowna s’ils souhaitent sceller un voyage aux provinciaux à Langley début décembre.



