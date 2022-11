Les Vernon Magnums défilent vers la finale provinciale de football contre Kelowna

Dominant.

Les Blue Magnums de Vernon ont dominé les Blue Spartans de Kelowna 63-6 lors du match de championnat junior bantam de la Southern Interior Football Conference, le dimanche 20 novembre, au Greater Vernon Athletic Park.

Avec cette victoire, les Magnums se qualifieront pour la finale de la Colombie-Britannique à Langley le dimanche 4 décembre. Ils affronteront soit les Blues de Coquitlam soit les Wolverines de Saanich pour le titre provincial. Ces équipes jouent ce week-end dans le Lower Mainland.

“Les enfants ont compris ce qui devait être fait et se sont vraiment présentés”, a déclaré le spécialiste du contrôle de la qualité et l’entraîneur des receveurs de Vernon, Helmet West. “Maintenant, nous nous concentrons sur la poursuite de cet effort et de cette intensité pour les provinciaux.”

Le premier jeu du match de dimanche a vu les Spartans faire pression sur un lancer provoquant un échappé que l’ailier de Magnum Josh Vandenberg a récupéré pour voler la possession. Avec les Spartans sur leurs talons, Vernon a commencé à marcher et a couronné le premier entraînement avec un plongeon de deux mètres du porteur de ballon Caden O’Dwyer, le premier de ses deux majeurs de la journée.

Kelowna est sorti en tirant et a attaqué dans les airs en frappant un receveur en profondeur pour égaliser le score à 6-6. Une solide unité défensive Magnum resserrerait ces écarts à l’avenir et ne permettrait plus de marquer de points pour le reste du match.

Avec le ballon en main, le jeu de course de Vernon était exposé. Certains blocages fantastiques des joueurs de ligne offensive ont permis à Vandenberg de marquer trois points pour 95 verges au sol au total; Owen West a traversé les défenseurs pour un touché de 40 verges et Oliver Harkness a glissé une touche de ligne de but au milieu pour des points.

Le quart-arrière de Magnum, Brock Warner, a fait bourdonner l’offensive et sa prise de décision a été en grande partie responsable de la plus grande explosion offensive de l’équipe de la saison, s’impliquant même lui-même dans le score en frappant Vandenberg dans la zone des buts tard dans le match pour sceller la victoire.

