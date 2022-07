Les vérités qui dérangent sur les ours noirs du Grand Victoria

Les ours ne sont pas chassés par le développement, dit un agent de conservation avec plus de trois décennies d’expérience.

“J’entends sans cesse des gens dire que les ours sont chassés par le développement”, a déclaré Peter Pauwels, qui a récemment pris sa retraite après 30 ans de service, la grande majorité d’entre eux travaillant dans la région de la capitale et le sud de l’île de Vancouver.

«Le fait est que les zones en cours de développement comme Bear Mountain (sur Skirt Mountain) n’avaient pas d’ours il y a 25 ans. Maintenant, c’est développé, et nous avons une population d’ours résidente là-bas.

Les ours étendent leur territoire et retournent dans des régions comme Metchosin, la côte ouest et la péninsule de Saanich où ils n’ont pas vécu depuis des années, a déclaré Pauwels.

“Les ours de la péninsule de Saanich étaient inconnus il y a 25 ans”, a-t-il déclaré. « Maintenant, nous recevons des appels tout le temps. Nous avions l’habitude de recevoir cinq appels par an pour les ours au début des années 1990, et maintenant nous en recevons plus de 700 par an.

Pauwels, qui a grandi à Metchosin, a déclaré n’avoir jamais vu d’ours dans cette région avant l’âge de 18 ans.

Un regard sur l’histoire des ours dans la région permet de mieux comprendre ce qui a conduit à la situation actuelle dans la région de la capitale et dans le sud de l’île de Vancouver.

“La façon dont nous traitons la faune à problèmes a radicalement changé depuis que j’ai commencé en 1992”, a-t-il déclaré. “Nous avions un ou deux appels d’ours par an, et il est important de se rappeler que nous n’avions aucun appel d’ours dans les années 70. Ils étaient inexistants sur l’île du Sud. À part quelques observations à Sooke et au-delà, il n’y avait rien dans le CRD.

L’une des principales raisons à cela est qu’après l’arrivée des colons dans la région dans les années 1880, les ours ont été abattus par les agriculteurs.

“Ils ont été essentiellement exterminés pour protéger le bétail et les revenus”, a-t-il déclaré. « Tout ce qui était une menace comme les couguars, les couguars, les loups et les aigles a été abattu. Il y avait une prime sur les couguars qui n’a pris fin qu’à la fin des années 1950. Il a fallu beaucoup de temps pour que la population d’ours revienne, pas avant les années 1990. Les ours ont rebondi parce qu’il y avait moins de fermes et moins d’envie de tuer des prédateurs. Les ours ont été tués par les AC une fois qu’ils se sont habitués. Il n’y avait aucune tolérance pour les comportements habituels et dès que cela devenait un problème, nous les traitions.

Alors que les statistiques de 1998 montrent qu’il y a eu une plainte d’ours en juin de cette année-là, maintenant, le total moyen en juin se compte par centaines. Pauwels retrace le changement d’attitude du public à la fin des années 1990.

“Notre approche a évolué dans le traitement de la faune prédatrice, avec un accent accru sur la prévention des conflits”, a déclaré Pauwels. « Au lieu de tuer les ours qui se sont retrouvés dans les ordures des gens, nous disons aux gens de mettre leurs ordures sous clé. Nous avons tué beaucoup moins d’ours et avons fait de notre mieux pour éduquer le public avec d’autres mesures préventives.

Les propriétés anti-ours, y compris les arbres fruitiers, les mangeoires pour oiseaux et les aliments pour animaux de compagnie, sont désormais soulignées, ainsi que d’autres mesures telles que l’installation de clôtures électriques et le maintien du bétail dans des granges, mais principalement “les ordures sont toujours les plus importantes”, a-t-il déclaré. .

“Le succès de ces mesures a permis de réduire le nombre d’ours tués”, a déclaré Pauwels. “Mais l’autre côté de cela est qu’il y a plus d’ours autour. Cette tendance se poursuit depuis 2000. Les ours ont élargi leur territoire. Maintenant, il y en a beaucoup sur la rive ouest, surtout Metchosin, et maintenant on reçoit des appels tout le temps. Les ours sont retournés dans des régions où ils n’avaient pas vécu depuis près de cent ans. Peu importe la superficie des terres aménagées, car ces ours ne partent pas. Il y a suffisamment d’espaces verts et ils sont assez intelligents pour s’adapter à la vie parmi les gens.

“Je ne pense pas qu’il y ait de solution, mais si les gens gèrent mieux les attractifs, vous pouvez réduire le temps que les ours passeront à fouiller dans les arrière-cours et à entrer en contact avec les gens”, a déclaré Pauwels. “Vous n’arriverez jamais à 100%, même avec l’aide de groupes de bénévoles comme Wild Wise et Wildlife Advocates Collective.”

«Je tiens à tirer mon chapeau à ces groupes, et leur travail est inestimable pour éduquer le public et obtenir une conformité volontaire. Les agents de conservation n’ont ni le temps ni les ressources pour être des policiers des ordures. Les gens doivent se rappeler que les ours ne représentent qu’une petite partie de nos tâches et de ce dont nous sommes censés être responsables. Nous sommes surtout connus pour nous occuper de la faune problématique, mais l’application de la loi sur la pêche et le gibier est également une partie importante de ce que nous faisons.

news@sookenewsmirror.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

Péninsule de SaanichSookeWest Shore