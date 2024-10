Les véritables sentiments de la princesse Eugénie pour Archie et Lilibet révélés après que Meghan et Harry aient acheté une maison au Portugal

Un initié royal a révélé les véritables sentiments de la princesse Eugénie pour les enfants de Meghan Markle et du prince Harry, Archie et Lilibet, après que le couple royal ait acheté une maison de luxe au Portugal près d’elle.

Eugénie, la fille de Sarah Ferguson et du prince Andrew, vit avec son mari Jack Brooksbank et leurs deux enfants, August et Ernest au Portugal.

Selon Actualités GBEugénie est intervenue pour soutenir Harry au milieu de ses inquiétudes concernant Archie et Lilibet.

Eugénie tient à ce que ses deux enfants soient proches d’Archie et Lilibet, a affirmé l’initié au milieu de informations selon lesquelles Harry s’inquiète pour ses enfants car ils ne grandiront pas en amis avec d’autres membres de la famille royale.

« Harry doit savoir que ses enfants ne grandiront pas en amis avec les enfants de William, George, Charlotte et Louis », a déclaré la source, ajoutant : « Un lien entre Lilibet et Archie et les enfants d’Eugénie sera la seule amitié royale qu’ils auront. »

Le média a en outre cité l’informateur disant : « Très probablement, August et Ernest sont les seuls cousins ​​avec qui ils passeront du temps.

« Donc, passer du temps au Portugal, même juste pour les vacances, signifie qu’Harry garde la seule porte de la famille royale un peu ouverte pour lui-même et pour la prochaine génération, et les élève comme des enfants royaux, du moins d’une manière ou d’une autre. »