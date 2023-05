Les vérifications d’éligibilité à Medicaid ont repris et des milliers de personnes perdent leur assurance

Des centaines de milliers d’Américains ont perdu leurs prestations de Medicaid en avril, alors que les dispositions d’urgence en cas de pandémie qui maintenaient les personnes inscrites au cours des dernières années commençaient à prendre fin. Les pertes de couverture ne feront qu’augmenter.

En Floride, près de 250 000 personnes ont perdu leur couverture Medicaid en avril, alors que les États ont entamé un processus pour vérifier si toutes les personnes actuellement inscrites à Medicaid répondent toujours aux critères d’éligibilité. Environ 73 000 personnes ont également été jugé inéligible en Arkansas. 53 000 autres avaient leur couverture résilié en Indiana et 40 000 ont été retirés de Medicaid en Arizona.

Les experts et les défenseurs des politiques ont averti avant le début des vérifications d’éligibilité que les personnes qui sont toujours éligibles à Medicaid pourraient perdre leur assurance en raison de problèmes administratifs, tels que ne pas recevoir de courrier de l’État ou ne pas renvoyer de documents pour confirmer qu’ils sont toujours éligibles. Maintenant, les premières preuves suggèrent que c’est exactement ce qui se passe.



En Floride, par exemple, plus de 80 % des personnes désinscrites de Medicaid ont été expulsées pour des raisons de procédure. Environ la même proportion de personnes qui ont perdu leur couverture en Arkansas et Indiana ont été jugés inéligibles parce qu’ils n’ont pas communiqué d’informations à l’État ou parce que l’État n’a pas pu les joindre. Seul un petit pourcentage de personnes – environ une personne sur sept dans l’Arkansas – ont été retirées parce qu’elles n’étaient plus éligibles (c’est-à-dire que leur revenu avait augmenté au point de dépasser les limites d’éligibilité à Medicaid).

« Trop de gens passent entre les mailles du filet du système », a déclaré Alison Yager, directrice exécutive du Florida Health Justice Project. « Cela devrait être une grave préoccupation pour tous ceux qui sont chargés de protéger la santé de nos résidents. »

Les pertes de couverture ont duré des années. Pendant la pandémie, le Congrès a fourni un financement supplémentaire aux États afin qu’ils maintiennent ce qu’on appelle une «couverture continue». Cela signifiait que les États arrêtaient leurs vérifications périodiques de l’éligibilité des personnes à Medicaid et que tous les participants au programme restaient éligibles, même si leurs revenus ou leurs conditions de vie changeaient. En partie à cause de cela, l’inscription à Medicaid avait grimpé à plus de 90 millions d’Américains au début de cette année.

Mais l’urgence sanitaire est terminée. Chaque État commence à vérifier l’admissibilité de chaque bénéficiaire de Medicaid. En avril, les États ont été autorisés à commencer à expulser les gens du programme et une poignée d’États ont commencé ces désinscriptions. La plupart des autres États commenceront à faire de même d’ici juillet.

Maintenant, certains experts, alarmés par le nombre de personnes qui perdent déjà leur couverture, disent que les États devraient ralentir. Yager a déclaré que la Floride devrait cesser de désinscrire des personnes de Medicaid jusqu’à ce que l’État puisse comprendre ce qui n’a pas fonctionné. Joan Alker, directrice exécutive du Georgetown Center for Children and Families, a demandé la même chose dans un article de blog sur les données. Elle a souligné que parce que la Floride n’a pas étendu Medicaid en vertu de la loi sur les soins abordables, les personnes qui perdent leurs prestations sont plus susceptibles d’être des enfants, des parents et de jeunes adultes qui quittent le régime d’assurance maladie de leurs parents que dans les États qui ont l’expansion en lieu.

Alker a coché les questions que les responsables de l’État devraient se poser maintenant : « Les familles reçoivent-elles réellement le paquet de renouvellement ? Ont-ils du mal à joindre le centre d’appels pour obtenir de l’aide ? Leur éligibilité a-t-elle été correctement évaluée ? »

Les experts en politique ont prédit bien avant le début des révisions que les obstacles administratifs entraîneraient la perte de prestations. Les États ont eu des mois pour planifier cette possibilité et essayer de comprendre comment l’empêcher – et pourtant, même au cours du premier mois, les pertes de couverture ont déjà été importantes.

Certaines personnes perdant leur couverture Medicaid étaient inévitables – mais pas autant

Beaucoup de gens allaient perdre leur couverture Medicaid pendant le processus de révision, connu parmi les mordus sous le nom de « Grand Déroulement », quoi qu’il arrive. Certaines personnes ont trouvé un nouvel emploi avec un salaire plus élevé au cours des dernières années et seraient devenues inéligibles plus tôt si les États vérifiaient l’éligibilité aussi souvent qu’ils le font habituellement. D’autres étaient éligibles en raison de leur situation de vie – être parent d’un mineur, par exemple – et cela peut aussi avoir changé au cours des dernières années. Mais ces personnes ont été autorisées à conserver Medicaid en raison de la couverture continue.

Cette couverture et le nombre croissant d’inscrits à Medicaid ont contribué à faire chuter le taux de non-assurance aux États-Unis à des niveaux record, mais cela n’allait pas non plus durer. Medicaid n’est pas destiné à être un programme de soins de santé universel permanent, et le gouvernement fédéral n’est pas prêt à dépenser indéfiniment l’argent qu’il avait contribué pour aider les États à gérer l’afflux.

Mais l’objectif était de minimiser autant que possible les pertes de couverture inutiles. Les partisans espéraient voir une vaste campagne de sensibilisation, pour s’assurer que les personnes sous Medicaid étaient au courant du processus de redétermination et étaient promptes à renvoyer les informations à l’État, et un investissement suffisant pour s’assurer que les bureaux de Medicaid étaient capables de gérer l’immense paperasserie. Pour les personnes qui ne sont véritablement plus éligibles, les États ont été invités à les connecter aux marchés de l’ACA où ils pourraient bénéficier d’une aide financière pour acheter une couverture privée.

Les données sur les inscriptions précoces suggèrent que certains États échouent considérablement à ces objectifs. Lorsque le groupe de réflexion sur la politique de santé KFF a estimé combien de personnes pourraient perdre leur couverture Medicaid pendant le Grand Dénouement, le pire scénario était que 28% des personnes dont l’éligibilité était vérifiée perdraient leur assurance, un chiffre connu sous le nom de taux de désinscription. . (Le meilleur scénario était juste un taux d’attrition de 8 %.) Ce taux, selon eux, entraînerait la perte des prestations de Medicaid pour 24 millions d’Américains, dont 7 millions d’enfants.

En Floride et en Arkansas, au cours du premier mois de réexamen, plus de 50 % des personnes dont l’admissibilité a été vérifiée ont perdu leurs prestations Medicaid. (L’Arizona était plus conforme aux attentes, avec un taux de désinscription de 17% en avril.) Ces données initiales suggèrent que les pertes de couverture pourraient être encore plus importantes que prévu.

Des preuves anecdotiques révèlent que les inscrits à Medicaid ont trouvé le processus de confirmation de leur admissibilité à Medicaid déroutant et fastidieux. L’Associated Press a rapporté qu’une famille de Floride avait été informée par un site Web de l’État que sa famille, y compris un jeune fils atteint d’un cancer, perdrait la couverture de Medicaid. Ensuite, un autre formulaire en ligne leur a dit que leurs avantages continueraient. Une lettre envoyée par la poste indiquait que les parents perdraient la couverture tandis que le fils la conserverait. Il a fallu trois appels téléphoniques et six heures passées en attente pour que la famille obtienne enfin la vraie réponse : les parents perdraient Medicaid, mais le fils le conserverait. D’autres inscrits en Floride n’ont pas appris qu’ils avaient perdu leur couverture jusqu’à ce qu’ils soient chez le médecin recevant des soins médicaux.

C’était le genre de scénarios que des mois de préparation étaient censés empêcher – mais maintenant que le Grand Dénouement est là, il est clair que beaucoup de gens passent entre les mailles du filet.