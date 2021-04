Maintenant que le policier licencié Derek Chauvin a été condamné pour les trois chefs d’accusation contre lui, il peut toujours faire appel. Mais les chances ne sont pas bonnes, étant donné qu’environ 90% des appels sont rejetés aux États-Unis.

Un appel dans l’affaire est une quasi-certitude. Mais ce que les avocats de Chauvin soulèvent à la cour d’appel est une question ouverte, selon les experts de la défense pénale.

La voie d’appel la plus probable est la publicité massive donnée à l’affaire et le rejet par le juge des demandes répétées de l’avocat principal de la défense Eric Nelson de déplacer l’affaire hors de Minneapolis ou de séquestrer le jury tout au long du procès pour les protéger de toutes les nouvelles ou mention du cas.

Le juge Peter Cahill, connu comme un juriste prudent, a refusé d’accéder aux demandes de Nelson – faites au début du procès et tout au long du procès, en particulier après la fusillade mortelle dans le Brooklyn Center voisin d’un automobiliste noir de 20 ans par un officier blanc. là. Le meurtre de Daunte Wright à seulement 16 km du procès Chauvin a déclenché des manifestations et des violences continues dans la banlieue diversifiée, pour la plupart des cols bleus, d’environ 30 000 habitants.

Nelson a de nouveau demandé à séquestrer le jury à la fin du procès après avoir appris que la représentante démocrate américaine Maxine Waters de Californie avait exigé un verdict de culpabilité et exhorté davantage de personnes à protester contre les violences policières contre les civils noirs.

Les actions de Waters ont bouleversé Cahill, qui a à de nombreuses reprises réprimandé des fonctionnaires – y compris après la nouvelle du règlement civil de 27 millions de dollars avec la ville pour la famille Floyd’s lors de la sélection du jury – pour avoir commenté le procès ou créé des nouvelles de l’affaire.

Le président Joe Biden a également déclaré lundi que les preuves au procès étaient «accablantes», après avoir appelé la famille Floyd une fois que le jury avait été isolé pour délibérer.

« J’ai appris à connaître la famille de George », a déclaré le président aux journalistes, ajoutant que la famille Floyd subissait « des pressions et de l’anxiété ».

«C’est une bonne famille», dit-il. « Et ils appellent à la paix et à la tranquillité. »

Biden a dit qu’il prie pour que le verdict rendu par le jury soit « le bon verdict, qui est – je pense que c’est écrasant à mon avis. » Biden ne clarifierait pas ce qu’il entendait par «écrasant» ou «le bon verdict».

Le refus de Cahill de déplacer ou de séquestrer le jury n’a pas été une surprise pour Ted Sampsell-Jones, avocat de la défense pénale et professeur à Saint-Paul, à côté de Minneapolis.

«Cela aurait été une énorme contrainte pour les jurés de les faire vivre loin de leur famille pendant un mois», a déclaré Sampsell-Jones, qui enseigne à la Mitchell Hamline School of Law de St. Paul. «Je ne pense pas que cela aurait vraiment aidé étant donné qu’ils auraient dû emporter leurs téléphones portables… alors il aurait également été beaucoup plus difficile de trouver un jury parce que vous auriez dû dire aux gens: ‘Hé, toi «va probablement manquer de travail pendant un mois» et c’est une épreuve pour les gens. »

Les gens n’auraient tout simplement pas voulu servir, a-t-il dit, et il y aurait eu beaucoup plus de subventions pour difficultés aux jurés potentiels lors du voir-dire, qui a commencé le 8 mars et s’est déroulé à plus de 300 hommes et femmes avant de choisir un jury de 14, dont deux suppléants maintenant révoqués.

« C’était une décision tout à fait normale », a déclaré Sampsell-Jones. « Mais c’est quelque chose où l’avocat de la défense a fait la demande, sachant probablement ou anticipant que la demande ne serait pas accordée, mais donnant à la défense une question d’appel.

Jon J. Lee, également professeur de droit à la faculté de droit de l’Université du Minnesota, a convenu que l’inéluctabilité de la couverture des nouvelles et des médias sociaux – les jurés n’étaient pas interdits d’utiliser les médias sociaux pendant le procès – était une des principales cibles de l’appel. Même des émissions de télévision en dehors d’une immense couverture médiatique, telles que Saturday Night Live, ont mis en évidence le procès et suggéré qu’il n’y avait pas d’autre choix qu’un verdict de culpabilité.

«Une partie du problème ici», a déclaré Lee, «est que le juge a demandé au jury de ne pas écouter les nouvelles. Mais comme l’avocat de Chauvin l’a fait valoir, la couverture médiatique collective de ce procès va bien au-delà de la couverture médiatique, et en particulier à la lumière de la fusillade au Brooklyn Center. Je pense que c’était difficile d’éviter d’entendre parler pour les résidents (jurés) de la région. «

Une autre voie d’appel est l’allégation de Nelson après les fermetures selon laquelle le procureur Jerry Blackwell, dans sa réfutation, a franchi la ligne lundi et a potentiellement commis une inconduite judiciaire pour avoir « déprécié » le cas de Nelson. Blackwell avait fait référence à la défense de Nelson comme créant des «histoires» et une «vérité ombragée» pour embrouiller le jury lors de sa réfutation de l’argumentation finale de Nelson.

Nelson avait appelé à l’annulation du procès sur la base de ces déclarations – mais Cahill a nié le déménagement.

Une autre voie d’appel que Lee prévoit est l’accusation de meurtre au troisième degré. Nelson, a déclaré Lee, «contestera que Chauvin ne puisse pas être condamné pour ce chef en raison de la loi et de la façon dont certains tribunaux l’ont interprétée comme couvrant une situation dans laquelle le défendeur ne présente un risque que pour une personne et non pour plusieurs personnes. Je pense que légalement, c’est un argument qui pourrait avoir du mérite.

Le problème ici est que certains avocats et juges interprètent la loi relative au meurtre au troisième degré comme indiquant qu’elle ne s’applique qu’à plusieurs personnes à risque, pas à une seule – ou dans ce cas, seulement à Floyd de la contrainte de Chauvin à son égard.

Cahill s’est d’abord rangé du côté de ceux qui affirmaient que cela ne s’appliquait que dans les cas où plusieurs personnes étaient en danger. Mais après la décision de la cour d’appel, qui est intervenue le troisième jour de la sélection du jury de Chauvin, Cahill a déclaré qu’il était d’accord sur l’affaire – celle d’un autre officier, Mohamed Noor, inculpé dans le meurtre de l’Australo-Américaine Justine Ruszczyk en 2017 – a créé un précédent immédiat et rétabli le accusation de meurtre au troisième degré contre Chauvin.

Sampsell-Jones a également souligné l’accusation de meurtre au troisième degré, mais a mentionné les instructions du jury sur le meurtre au deuxième degré.

«La loi du Minnesota est très éloignée de la définition du meurtre au deuxième degré», a-t-il déclaré. «Nous sommes l’un des seuls États à autoriser les agressions à être utilisées comme un crime pour meurtre. Et puis, la définition d’agression que le juge a donnée hier était un peu bizarre.

Ce à quoi il fait référence est l’acceptation par Cahill de la demande de l’accusation que l’instruction soit rédigée pour l’accusation d’une manière qui, selon Sampsell-Jones, pourrait entrer en conflit avec la loi.

«La jurisprudence du Minnesota suggère que les voies de fait pourraient être une infraction de responsabilité stricte», a-t-il déclaré. «Et donc l’accusation a demandé des instructions à ce sujet. Et le juge a donné un peu une version modifiée – donc genre de dire, même si la définition légale de voies de fait est l’infliction intentionnelle de lésions corporelles, les instructions disaient en quelque sorte que vous n’avez pas vraiment besoin d’assister avec des lésions corporelles aux pieds. «

D’autres possibilités incluent Chauvin invoquant l’assistance inefficace d’un avocat. Ce serait un appel qui aurait moins de chances d’aboutir, selon les experts, mais qui pourrait se frayer un chemin dans le matériel de défense. Il n’y a pas eu beaucoup d’objections exprimées par Nelson, ce qui peut avoir été une tactique stratégique pour ne pas déranger le jury ou faire traîner le témoignage et le commémorer davantage.

Mais considérez le deuxième jour du procès, lorsque Darnella Frazier a pris la barre. C’était la fille, alors âgée de x ans, qui a pris la vidéo des spectateurs et l’a mise en ligne sur les réseaux sociaux, où elle est devenue virale, attirant des centaines de milliers de personnes dans les rues du pays et du monde pour protester contre la brutalité policière et déclencher des émeutes qui ont créé des lieux. comme les quartiers de Minneapolis en feu.

En larmes, a rappelé dans son témoignage les plus de neuf minutes pendant lesquelles elle a vu George Floyd se débattre sous le genou de Chauvin. Jusqu’à ce que Floyd ne lutte plus. Elle a rappelé comment cela aurait pu être n’importe quel nombre de membres de sa famille puisqu’ils sont, eux aussi, noirs.

«Quand je regarde George Floyd, je regarde mon père, je regarde mes frères, je regarde mes cousins, mes oncles», a déclaré Frazier. Elle a dit qu’elle était restée éveillée quelques nuits « en s’excusant et en s’excusant auprès de George Floyd pour ne pas en faire plus et ne pas interagir physiquement et ne pas lui avoir sauvé la vie ».

Mais, dit-elle, « ce n’est pas ce que j’aurais dû faire. C’est ce qu’il (Chauvin) aurait dû faire. »

L’avocat de la défense de Chauvin, Eric Nelson, ne s’est pas opposé à l’interruption du témoignage émotionnel – ce qui pourrait constituer un motif d’appel, a déclaré l’avocat de la défense de Chicago Craig Tobin.

«C’était une affaire difficile», a déclaré Tobin. «Vous avez une vidéo de neuf minutes que le monde entier a vue, et il meurt. Donc, vous n’allez pas être le défendeur le plus apprécié … Donc, si vous avez une affaire difficile, vous devez vous rendre compte qu’il devient extrêmement important dans un cas comme celui-là de préserver le dossier d’appel (avec objections). C’est peut-être votre meilleure chance d’obtenir une analyse juridique très froide et distante des problèmes. Vous devez au moins garder cela à l’esprit et vous le devez au client. «

Eric Ferkenhoff est le journaliste de justice pénale du Midwest pour USA Today Network.