Les vents solaires à grande vitesse frapperont la Terre aujourd’hui et pourraient affecter les signaux mobiles et GPS

Un flux à grande vitesse de vents solaires – des particules chargées et des champs magnétiques provenant du soleil – devrait frapper la Terre plus tard le lundi 12 juillet. Cela peut provoquer des interférences avec les signaux mobiles, de télévision par satellite et GPS. Les vents solaires puissants peuvent également affecter le fonctionnement des satellites en orbite. Selon Spaceweather.com, un site Web qui fait des prévisions spatiales, les vents solaires s’approchent de la Terre à une vitesse de 1,8 million de kilomètres par heure. Cependant, ils ne sont pas assez puissants pour provoquer une tempête géomagnétique à part entière, grâce au bouclier magnétique protecteur de la Terre. Lorsque le rayonnement solaire frappe notre planète, le bouclier magnétique de la Terre vient à la rescousse. Selon la NASA, notre champ magnétique dévie la plupart du temps les vents solaires, mais ils peuvent parfois fuir près des pôles, provoquant des aurores.

Les aurores sont des lumières colorées dans le ciel que l’on peut voir dans les régions polaires. Le flux de rayonnement solaire approchant a été émis par un trou dans l’atmosphère du soleil près de l’équateur de l’étoile. Lorsque les vents solaires frappent notre champ magnétique, notre atmosphère extérieure peut se réchauffer très rapidement, ce qui peut affecter nos satellites. En conséquence, la navigation GPS, les télévisions par satellite et les signaux de téléphonie mobile peuvent rencontrer des problèmes. Les vents solaires puissants peuvent provoquer des orages géomagnétiques, une perturbation de la magnétosphère terrestre.

Une telle perturbation peut provoquer des perturbations de l’alimentation électrique en poussant des courants électriques très élevés dans les réseaux électriques. De plus, l’atmosphère chauffée à la suite de ces vents solaires peut se dilater, ce qui peut augmenter la traînée atmosphérique des satellites en orbite et endommager leur matériel.

La plus grande tempête géomagnétique que les humains aient enregistrée a été l’événement Carrington qui a été observé du 1er au 2 septembre 1855. La tempête a été causée par une éjection de masse coronale – plasma et champ magnétique libérés par le soleil – a frappé l’atmosphère terrestre. L’événement naturel a causé d’énormes dommages aux systèmes télégraphiques. La tempête a également produit de fortes aurores dans le ciel. La vitesse du flux solaire était d’environ 8,5 millions de kilomètres par heure. Si une tempête solaire aussi forte devait se produire aujourd’hui, elle provoquerait des pannes de courant massives, des perturbations généralisées du système électrique et des pannes prolongées.

