Les vents prévus constituent la plus grande menace d’incendie de forêt au milieu d’une vague de chaleur

Alors que les températures torrides devraient atteindre leur apogée mardi lors d’une vague de chaleur prolongée dans le sud de la Colombie-Britannique, le BC Wildfire Service affirme que le plus grand risque d’incendie de forêt ne surviendra que plus tard cette semaine.

L’agente d’information sur les incendies, Sarah Budd, a déclaré qu’un front froid du nord-ouest devrait frapper jeudi le système à haute pression, apportant de la chaleur, créant des vents forts, des éclairs secs et un plus grand potentiel de nouveaux départs de feu.

Budd dit que cela survient alors que la vague de chaleur qui a commencé dimanche et qui a balayé la moitié sud de la province met déjà à l’épreuve les efforts de lutte contre les incendies actifs.

La Colombie-Britannique est au milieu de sa pire saison de feux de forêt à ce jour en termes de superficie brûlée, avec plus de 1 700 feux de forêt qui ont carbonisé environ 16 000 kilomètres carrés jusqu’à présent cette année.

Budd dit que le service est préparé pour que les centres d’incendie de Kamloops et du sud-est soient les plus touchés par les prévisions météorologiques de jeudi, à la fois pour les nouveaux départs et une augmentation de l’activité des incendies sur les incendies de forêt existants.

Environ 380 incendies de forêt brûlent dans la province, 162 sont considérés comme hors de contrôle et 11 sont classés comme des incendies notables, ce qui signifie qu’ils sont très visibles ou menacent des personnes ou des biens.

Deux communautés de la province ont déjà dépassé les 40 ° C pendant la vague de chaleur, ce qui en fait les endroits les plus chauds du Canada jusqu’à présent cet été, tandis que plus d’une douzaine de records de température ont été battus lundi de l’île de Vancouver au sud-est de la Colombie-Britannique.

« Cela alimente évidemment le comportement du feu dans ces incendies existants … et malheureusement, ce temps chaud s’accompagne également de vents relativement forts », a déclaré Budd dans une interview mardi. « Nous pourrions voir des rafales jusqu’à 50 ou 60 kilomètres par heure aujourd’hui en provenance de l’ouest. »

Les bulletins du bureau météorologique montrent qu’une grande partie de la région côtière retrouvera des températures saisonnières d’ici mercredi, mais les régions du centre et du sud de la province subiront la chaleur un jour ou deux de plus.

