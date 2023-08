Les vents jouent un rôle clé dans la lutte contre les feux de forêt près d’Osoyoos, en Colombie-Britannique

Les vents seront probablement un facteur majeur dans la bataille pour sauver la ville d’Osoyoos, dans le sud de la Colombie-Britannique, d’un incendie de forêt qui fait rage, mais les dernières prévisions offrent un peu d’espoir.

Environnement Canada prévoit des vents du nord-ouest toute la journée avant que des rafales de 20 kilomètres à l’heure ne s’atténuent en fin de journée.

Le BC Wildfire Service affirme que cela aidera à éloigner le feu de forêt d’Eagle Bluff de près de neuf kilomètres carrés d’Osoyoos, moins de deux jours après que les flammes ont éclaté dans l’État de Washington et ont traversé la frontière canado-américaine samedi soir.

Le service des incendies de forêt a déclaré que bien que l’incendie reste incontrôlable, il ne s’est pas développé du jour au lendemain, car les équipages surveillaient de près son flanc est, le plus proche d’Osoyoos.

Environ 700 propriétés dans la région à l’ouest d’Osoyoos restent sous ordre d’évacuation, tandis que 2 000 autres, dont toute la ville d’Osoyoos, sont en alerte d’évacuation.

Le service des incendies de forêt signale plus de 350 incendies actifs autour de la Colombie-Britannique, dont un peu moins de 200 classés comme incontrôlables et 14 classés comme des incendies notables qui sont soit très visibles, soit constituent des menaces potentielles pour la sécurité publique.

La lutte pour protéger Osoyoos intervient alors que la cote de danger des incendies de forêt a fortement chuté ces dernières semaines en raison de la pluie et du temps plus frais dans la plupart des régions de la Colombie-Britannique, à l’exception des coins sud et sud-est.

Cela a incité les responsables du Prince George Fire Centre, représentant le quart nord-est de la province, à annoncer leur intention de lever l’interdiction des feux de camp dans cette région, mais la décision a été annulée peu de temps après.

« Après un examen plus approfondi et avec la saison des incendies de forêt en Colombie-Britannique, nous avons pris la décision que l’interdiction de catégorie 1 restera en vigueur », a déclaré dimanche le service des incendies de forêt dans un article sur les réseaux sociaux.

« La décision de mettre en œuvre ou d’annuler une interdiction des feux de camp est basée sur la science, mais comme un niveau élevé d’activité se poursuit dans la province, nous voulons nous assurer que tout le personnel des incendies de forêt répond aux incendies de forêt actuels et potentiels d’origine naturelle », a déclaré le poste.

Ailleurs, un pompier a été tué avant le week-end alors qu’il combattait l’incendie massif de Donnie Creek dans le nord-est de la Colombie-Britannique, le deuxième décès de ce type ce mois-ci dans la province et le quatrième au Canada au cours d’une saison des incendies record.

La police a déclaré que le pompier contractuel de l’Ontario est décédé après que son VTT lourd s’est renversé sur une route de gravier escarpée.

Le décès est survenu deux semaines seulement après que Devyn Gale, 19 ans, qui en était à sa troisième saison en tant que combattante des incendies de forêt, a été touchée et tuée par un arbre qui tombait et travaillait sur un incendie près de sa ville natale de Revelstoke, en Colombie-Britannique.