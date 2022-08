Les vents et les allumages planifiés font passer le feu de forêt de Keremeos Creek à 7 000 hectares

Le feu de forêt de Keremeos Creek a augmenté de 100 hectares en raison du vent à haute altitude et de deux allumages prévus, a déclaré le BC Wildfire Service dans une mise à jour le samedi après-midi 20 août.

L’incendie qui s’étend maintenant sur 7 042 hectares continue d’être alimenté par le vent après environ une semaine sans croissance.

Bien que le district régional d’Okanagan-Similkameen ait annulé tous les ordres d’évacuation le mercredi 17 août, l’incendie est toujours considéré comme actif et les équipes s’attendent à ce que les vents augmentent samedi et dimanche en raison du risque d’orages.

“Dans de nombreuses régions, les combustibles forestiers à haute altitude sont verts et la teneur en humidité empêche l’inflammation et la propagation”, a écrit BCWS. “Les arbres morts et tombés continuent de brûler à haute altitude, sur des pentes abruptes.”

Le feu est actuellement stable le long du côté ouest de l’autoroute 3A, ont-ils ajouté.

Suite à la conclusion du dernier avertissement de chaleur du sud de l’Okanagan samedi matin, les équipages ont déclaré qu’ils s’attendaient à des températures plus fraîches avec une humidité modérée tout au long de la journée.

Au nord d’Olalla Creek Road, les équipes établissent une pose de tuyaux sans carburant et éteignent les points chauds identifiés.

“Le nettoyage et la patrouille se poursuivent sur tout le flanc ouest de l’incendie et le long de la Green Mountain Road, où l’activité de feu est minime”, a expliqué BCWS.

Tous les équipements de protection de la structure ont été démobilisés.

Il y a actuellement 185 pompiers affectés à l’incendie.

BCWS rappelle aux résidents que la fumée continuera d’être visible depuis l’autoroute 3A et les communautés environnantes.

