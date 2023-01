Les vents de Santa Ana dans le sud de la Californie renversent des arbres et de grandes plates-formes

SAN DIEGO (AP) – Des vents puissants de Santa Ana ont traversé le sud de la Californie jeudi – dépassant 100 mph (160 km / h) par endroits – soufflant sur plusieurs gros camions sur plusieurs autoroutes et renversant d’énormes arbres de 80 à 100 pieds de haut, y compris dans l’emblématique parc Balboa de San Diego, où une femme a été brièvement épinglée par un eucalyptus.

Les rafales ont atteint 112 mph (180 km/h) dans les montagnes de San Gabriel au nord de Los Angeles et plus de 90 mph (145 km/h) près de Julian dans les montagnes du comté de San Diego et près de Banning Pass dans le comté de Riverside, a indiqué le National Weather Service.

Plusieurs camions ont été renversés sur les autoroutes de la région de San Diego à la région de Los Angeles. Dans le comté de San Diego, la California Highway Patrol a fermé des sections de l’Interstate 8 après que plusieurs plates-formes se soient renversées sur le côté, a rapporté le San Diego Union-Tribune.

La police a déclaré qu’une femme de 30 ans avait été frappée par un eucalyptus dans le parc Balboa peu avant 8 heures du matin et brièvement coincée dessous. Elle a été emmenée dans un hôpital voisin avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

La ville de San Diego a ensuite fermé le parc de 1 200 acres (486 hectares) après qu’au moins deux douzaines d’arbres aient été abattus dans et autour de la zone, bloquant les rues et les allées. Un terrain de golf, un autre parc et un lac ont également été fermés.

Dans une banlieue de San Diego, trois arbres sont tombés, bloquant la porte d’entrée d’une maison en rangée, où les pompiers ont aidé une femme à ramper par la fenêtre pour s’échapper. Deux des arbres sont tombés sur des garages et au moins une voiture a été endommagée, selon le San Diego Union-Tribune.

“Les vents abattent des arbres partout – au-dessus des appartements, des voitures et des gens”, a déclaré au journal Jose Ysea, porte-parole de la ville de San Diego. “C’est difficile à suivre.”

Des milliers de personnes étaient sans électricité, selon San Diego Gas & Electric.

La poussière emportée par le vent a déclenché une alerte à la qualité de l’air du district de gestion de la qualité de l’air de la côte sud. Des avis aux petites embarcations ont été affichés pour les eaux côtières.

Les avertissements et avis de vents violents devaient rester en vigueur jusque tard dans la journée, laissant place à un temps doux.

« À peu près une journée de la Chambre de commerce vendredi », a déclaré le bureau météorologique de la région de Los Angeles.

The Associated Press