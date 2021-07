Les vents de l’ouragan pourraient faire s’effondrer davantage la structure du bâtiment Surfside, prévient un ingénieur en structure

L’impact potentiel des vents de l’ouragan sur les opérations de recherche et de sauvetage dans le condominium effondré de Surfside, en Floride, pourrait faire s’effondrer davantage la structure du bâtiment, a averti vendredi l’ingénieur en structure Richard Slider.

« Ces systèmes ou les colonnes et dalles en béton qui sont là maintenant, sont déjà instables, dans une certaine mesure », a déclaré Slider à « The News with Shepard Smith » de CNBC dans une interview. « Lorsque le vent est touché, s’il arrive dans la zone, cela ajoute évidemment un autre niveau d’impact et une capacité potentiellement plus grande pour la structure à s’effondrer davantage. »

Elsa a grandi dans les Caraïbes pour devenir le premier ouragan de la saison. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a fait part vendredi de ses inquiétudes quant au fait que la tempête pourrait frapper le sud de la Floride et menacer d’interrompre les opérations de sauvetage et potentiellement de renverser des parties du bâtiment qui ne se sont pas encore effondrées.

« Il est possible que [Surfside] zone pourrait voir des vents de force tempête tropicale », a déclaré DeSantis. « Notre département de gestion des urgences suppose que cela se produira et fait les préparatifs nécessaires pour pouvoir protéger une grande partie de l’équipement. Vous pourriez également avoir un événement avec le bâtiment. »

La maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré vendredi soir lors d’une conférence de presse qu’elle avait signé un arrêté d’urgence autorisant la démolition de l’immeuble en copropriété de 12 étages partiellement effondré.

Slider a déclaré qu’il était d’accord pour démolir ce qui restait du bâtiment et qu’il n’était pas pratique de tenter de réparer ce qui restait de la structure.

« L’un des problèmes que nous avons en Floride, ce sont évidemment les ouragans, les fenêtres et les portes devraient être améliorées », a déclaré Slider, président de Slider Engineering Group Structural and Forensic Engineering. « Si vous choisissez de le réparer, ce que je ne pense pas être une option viable, vous devrez le mettre à niveau, et au moment où vous en aurez terminé, économiquement, je ne pense pas que ce serait faisable. »

Vendredi soir, 22 personnes sont décédées et 126 autres sont portées disparues.