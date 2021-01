Des rafales de vent de plus de 90 mph ont été signalées de Sacramento à la région de la baie.

Des vents plus violents sont attendus tout au long de la journée de mardi et mercredi, selon les prévisionnistes.

La région de Los Angeles verra les vents de Santa Ana, a déclaré AccuWeather, y compris le centre-ville.

Des vents hurlants de la force des ouragans ont rugi sur certaines parties de la Californie tard lundi et mardi matin, provoquant une série de nouveaux incendies de forêt et laissant près de 240000 clients sans électricité.

Lundi, des rafales de vent de plus de 90 mph ont été signalées de Sacramento à la région de la baie, avec une rafale atteignant 100 mph près de Kirkwood, à l’est de Sacramento, a rapporté CNN.

Pour mettre les vents en perspective, un ouragan de catégorie 1 a des vents de 74 à 95 mph.

Les rafales de vent ont déclenché de nouveaux incendies dans le comté de Santa Cruz, provoquant des évacuations de 120 maisons, et l’agence de lutte contre les incendies de l’État a déclaré qu’elle avait répondu à au moins une douzaine d’incendies de végétation dans les comtés de San Mateo et Santa Cruz en 12 heures.

Les incendies étaient petits, avec le plus grand pas plus de quelques dizaines d’acres, et à la tombée de la nuit, ils étaient «rampants» plutôt que de course, selon le site Web de Cal Fire. Deux se trouvaient dans la zone brûlée par le brasier du CZU Lightning Complex l’année dernière.

Les montagnes de Santa Cruz ont une épaisse couche de «duff», de la végétation morte sous de gros bois dans lesquels de profondes braises brûlantes peuvent être ravivées par le vent, a déclaré Cécile Juliette, une porte-parole de Cal Fire.

Le parc national de Yosemite a été contraint de fermer « en raison des dommages causés par les vents violents », selon le site Web du parc, et deux centres de vaccination contre le COVID-19 ont également été fermés en raison de la menace d’incendies.

Des vents plus forts sont attendus tout au long de mercredi, ont déclaré les prévisionnistes. Les avertissements et avis de vents violents se poursuivent dans une grande partie de la Californie, où les rafales de vent peuvent atteindre 70 à 80 mph à des altitudes plus élevées et 50 à 70 mph dans les vallées et le long de la côte, a déclaré le National Weather Service.

« Ces vents violents ont le potentiel de produire des arbres et des branches d’arbres abattus, des dommages matériels importants et de nombreuses pannes de courant », selon le service météorologique.

En outre, la combinaison des vents violents et de la faible humidité relative continuera à soutenir une menace importante de feu de forêt, en particulier le long des sections côtières de San Francisco à San Diego.

« En règle générale, les vents de Santa Ana restent en dehors du centre-ville de Los Angeles et du bassin de Los Angeles, mais cette fois, les conditions peuvent se mettre en place juste pour apporter des rafales de vent de 30 à 40 mi / h, même dans ces zones de conditions généralement calmes », a déclaré le météorologue senior AccuWeather. Mike Doll.

Les vents ont également coupé l’électricité des maisons et des entreprises dans les régions de Los Angeles et du comté de Ventura. Certains ont perdu de l’électricité lorsque les lignes sont tombées du vent tandis que d’autres ont été éteintes par précaution par Southern California Edison.

« Lorsqu’il y a un risque élevé d’incendie de forêt, nous pouvons temporairement couper l’alimentation électrique de votre quartier pour empêcher notre système électrique de devenir la source d’inflammation », a déclaré la société de services publics dans un communiqué.

La Pacific Gas and Electric Company a également signalé que plus de 17 000 clients de la région de la baie connaissaient des pannes d’électricité liées au vent, mardi soir.

– Elinor Aspegren, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press