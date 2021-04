Le PDG de Bloomin ‘Brands, David Deno, a déclaré jeudi à CNBC que les ventes de l’entreprise de restauration aux États-Unis étaient plus élevées qu’elles ne l’étaient à ce stade il y a deux ans et que trouver des travailleurs pour suivre le rythme de la reprise de Covid n’a pas été un défi.

« Les choses vont très bien dans nos restaurants. En fait, nous ne sommes pas seulement en hausse par rapport à 2020, mais nous sommes en hausse de 12,6% par rapport à 2019, qui était bien en avance sur la pandémie », a déclaré Deno dans une interview sur « The Exchange . «

Ces chiffres de ventes comparables aux États-Unis couvrent les quatre premières semaines du deuxième trimestre, selon la société publication des résultats du premier trimestre. Bloomin ‘, basé en Floride, est la société mère d’Outback Steakhouse, Bonefish Grill, Carrabba’s Italian Grill et Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar.

Bien que les Américains se sentent plus à l’aise de retourner à la salle à manger à mesure que les vaccins Covid deviennent largement disponibles, Deno a déclaré que la capacité de l’entreprise à continuer d’attirer les clients à emporter a été cruciale pour générer cette croissance des ventes.

«Les clients reviennent et apprécient notre nourriture dans les restaurants et, surtout, nous maintenons nos activités de livraison et de transport hors site pendant la réouverture des salles à manger», a déclaré Deno, qui a rejoint Bloomin ‘Brands chez Best Buy en 2012. Il était nommé PDG en mars 2019.

«Notre objectif est de soutenir les activités de transport et de livraison que nous avions pendant la pandémie, car les gens comprennent maintenant qu’ils peuvent obtenir de bons repas décontractés à la maison», a ajouté Deno. En combinant cela avec «un excellent service» dans ses restaurants, Bloomin ‘espère «obtenir la magie du« et »et obtenir une croissance des ventes dans les locaux et les restaurants», a-t-il déclaré.

Certains restaurants et autres entreprises du secteur des services disent avoir du mal à trouver des travailleurs pour pourvoir les postes vacants alors que l’économie américaine prend de l’ampleur. Cependant, ce n’est pas un gros problème pour Bloomin ‘, selon Deno. Il a cité l’approche de l’entreprise envers ses employés l’année dernière alors que la pandémie de Covid s’installait et plongeait l’économie dans une récession.

« Nous avons pris la décision l’année dernière de ne pas laisser partir ou de laisser partir personne dans nos restaurants – pas une seule – donc lorsque nous avons rallumé les salles à manger et que les gens sont revenus, nous avions déjà du personnel », a déclaré Deno. « Donc, nous avions une base très élevée et nos niveaux de rétention sont très élevés, notre chiffre d’affaires est très, très faible par rapport au reste de l’industrie. »

L’année dernière, Bloomin ‘Brands a déclaré avoir envoyé des avis de «précaution» de congés potentiels à des milliers d’employés de restaurant dans le cadre de la loi sur l’ajustement des travailleurs et le recyclage, selon un rapport en avril 2020 de le Journal des affaires de Tampa Bay.

« Nous n’avons eu aucune mise à pied et n’en prévoyons pas pour le moment. En fait, à ce jour, nous avons versé six semaines de salaire de secours aux employés qui n’ont actuellement pas d’heures en raison de la fermeture de nos salles à manger », a déclaré une porte-parole. pour Bloomin ‘Brands a déclaré au Tampa Bay Business Journal à ce moment-là.

Deno a déclaré jeudi à CNBC que « bien sûr, avec une croissance des ventes de 12% dans les magasins comparables, nous devons doter les restaurants en personnel et ajouter plus de personnes, mais nous sommes en mesure de le faire à partir de ce que nous avons à offrir aux employés. »

La société n’a pas ajouté pour payer les primes de rétention, a-t-il déclaré. « Les gens veulent voir deux choses. Premièrement, ils demandent ce qu’ils vont être payés, voient ce qu’ils vont être payés. Et … ils veulent travailler dans un environnement formidable, et nous pensons que nous sommes en mesure d’offrir les deux et nous avons donc pu recruter les personnes dont nous avons besoin. «

Les actions de Bloomin ‘Brands ont clôturé en hausse de près de 9% jeudi à 31,38 $ chacune.