Les ventes publicitaires en Chine indiquent une reprise en douceur pour le consommateur

« Pour 618, les marques vont généralement bien sûr essayer, mais par rapport à avant, c’est un peu plus fatigué », a déclaré Ashley Dudarenok, fondatrice de ChoZan, un cabinet de conseil en marketing chinois.

Les revenus marketing ont augmenté au cours des trois premiers mois de 2023 pour plusieurs géants chinois de l’internet – mais pas Alibaba , le plus grand de tous en valeur monétaire. C’est sur une base annuelle.

BEIJING – Les entreprises chinoises dépensent prudemment en publicité cette année, car la consommation locale ne devrait pas encore rebondir avant un certain temps.

Dudarenok a noté que les agences de publicité dépensent également uniquement pour expérimenter les moteurs de recherche. Baidu et Bing de Microsoft ont tous deux travaillé avec une nouvelle technologie d’intelligence artificielle générative.

« Le consensus général dans l’industrie est que 2024 sera l’année de la croissance et du rebond », a déclaré Dudarenok. « 2023, sortons simplement de la récession, restons connectés avec les plateformes, avec le client », a-t-elle déclaré.

Au premier trimestre, le revenu disponible médian des citadins de La Chine était officiellement de 12 175 yuans chinois (1 739 $) , en hausse de 3,9 % par rapport à il y a un an. L’éducation, les soins de santé et les voyages étaient les trois principales catégories de dépenses prévues, un enquête de la banque centrale trouvé.

Il a souligné qu’en promouvant la fonctionnalité et l’abordabilité des produits autour du festival du shopping 618, les marques de cosmétiques nationales ont élargi leur part de marché par rapport aux marques internationales.

Cette année, les consommateurs chinois cherchent à acheter des produits de meilleure qualité et à en avoir pour leur argent, a déclaré Dave Xie, directeur du cabinet de conseil Oliver Wyman spécialisé dans le secteur de la vente au détail en Chine.

La croissance économique atone et l’incertitude quant aux revenus futurs pèsent sur les dépenses de consommation chinoises depuis la pandémie de Covid-19. En l’absence de mesures de relance nationales, les ventes au détail ont modérément rebondi au cours des quatre premiers mois de cette année. Les chiffres de mai doivent être publiés le 15 juin.

Et pour les marques qui dépensent pour Douyin, il a déclaré que le retour sur investissement par dollar publicitaire diminuait.

Cependant, Sun a déclaré que de nombreuses marques n’avaient pas atteint leurs objectifs de performance au premier trimestre et il avait l’impression que les budgets publicitaires globaux se contractaient, en particulier pour les médias traditionnels.

Il a également noté une croissance « significative » pour l’application Little Red Book, ou Xiaohongshu, puisque ses utilisateurs ont tendance à être des mères et des cols blancs dans les villes à pouvoir d’achat. L’application n’est pas cotée en bourse.

« Beaucoup de gens autour de moi utilisent Pinduoduo », a déclaré Sun Hao, partenaire de Goodidea Growth Network, un groupe de médias basé à Pékin, dont le site Web répertorie Se nicher P&G et Tmall parmi ses clients.

Parmi les principales plateformes Internet chinoises cotées aux États-Unis, Pinduoduo a enregistré la plus forte augmentation d’une année sur l’autre des revenus de la vente d’annonces au premier trimestre. La société exploite une application d’achat groupé connue pour ses rabais avantageux. Cette croissance est probablement un signe que les habitants ne sont pas prêts à débourser.

ByteDance n’est pas coté en bourse et ne divulgue pas fréquemment de chiffres détaillés.

Les marques souhaitent dépenser davantage pour Douyin de ByteDance, ce qui réduira probablement les dépenses publicitaires sur les plateformes de commerce électronique Taobao et Tmall d’Alibaba, a déclaré Xie d’Oliver Wyman.

La fin des contrôles stricts de Covid en Chine et la pandémie elle-même ont sans aucun doute stimulé les voyages et les événements en personne. Site de réservation de voyages Trip.com a déclaré avoir doublé ses dépenses de vente et de marketing au premier trimestre pour atteindre 1,8 milliard de yuans (256 millions de dollars).

Pour iQiyi , surnommé le « Netflix » de la Chine, le marketing hors ligne est devenu plus important depuis la réouverture de la Chine en raison de la reprise du trafic piétonnier, selon le directeur de la marque Kelly Shi. L’entreprise a utilisé des panneaux d’affichage et des expériences interactives pour promouvoir son contenu.

Les frais de vente, généraux et administratifs d’IQiyi ont bondi de 48% au premier trimestre par rapport à il y a un an pour atteindre 1,1 milliard de yuans « principalement en raison de dépenses de marketing plus élevées », selon un communiqué.