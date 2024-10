Les ventes physiques de Call of Duty Black Ops 6 au Royaume-Uni baissent avec le passage au Game Pass

Les ventes physiques de Call of Duty Black Ops 6 ont chuté de 10 % au Royaume-Uni par rapport à Modern Warfare 3, probablement en raison du passage au Game Pass pour les joueurs Xbox, comme l’a noté GamesIndustry.biz. Chris Dring.

La PlayStation 5 représentait 80 % des ventes, tandis que la Xbox Series X/S 12 % et la PS4 8 %. Cela correspond en grande partie aux jeux précédents de la série, qui dominent traditionnellement sur PlayStation.

Encore une fois, il s’agit de ventes physiques uniquement au Royaume-Uni, bien qu’elles donnent une idée de la popularité du jeu sur Game Pass.

Call of Duty: Black Ops 6 dévoile la bande-annonce de l’action en direct.Regarder sur YouTube

Comme prévu, Call of Duty Black Ops 6 a atteint le sommet du classement des jeux en boîte tous formats au Royaume-Uni, plaçant EA Sports FC 25 à la deuxième place. Sonic x Shadow Generations a pris la troisième place.

Nintendo, dans l’ensemble, continue d’avoir une forte présence dans les ventes physiques, avec Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, Mario Kart 8 Deluxe et Nintendo Switch Sports dans le top dix.

Sur Steam, Black Ops 6 connaît un démarrage impressionnant pour les joueurs PC.

Alors que numéros de joueurs simultanés sont désormais regroupés sous le lanceur Call of Duty, celui-ci a atteint un pic de 306 460 joueurs au lancement de Black Ops 6.

Il s’agit du troisième pic de joueurs Call of Duty le plus élevé depuis le lancement du lanceur en 2022. Son nombre maximal de joueurs simultanés de tous les temps correspond au lancement de Warzone 2.0 en novembre 2022, atteignant 491 670 joueurs simultanés. Le deuxième était un week-end gratuit quelques semaines plus tard en décembre, atteignant 307 950 joueurs simultanés.

C’est donc un bon début pour le jeu, même si l’impact de la sortie sur les abonnements Game Pass sera le véritable test pour Xbox depuis que Microsoft a acquis le développeur de Call of Duty, Activision Blizzard.

Avant la sortie du jeu, Microsoft a retiré son essai Xbox Game Pass à 1 £.

Cependant, tout n’est pas rose, car le jeu a une réaction « mitigée » sur Steam en raison de problèmes de performances et de plantages. Activision enquête également sur les problèmes d’apparition suite aux plaintes des joueurs.