Les ventes ouvertes du ZTE Axon 30 Ultra 5G commencent dans plusieurs régions, les prix commencent à 750 $/750 €/650 £

Lorsque nous avons examiné le ZTE Axon 30 Ultra 5G, nous avons constaté qu’il était inférieur aux produits phares ultimes en termes de prix, puis qu’il utilisait son matériel de caméra supérieur pour se démarquer des téléphones dans sa gamme de prix. Ce n’est pas parfait, mais il offre un excellent rapport qualité-prix.









ZTE Axon 30 Ultra 5G

Plus précisément, 750 $/750 €/650 £ pour le modèle de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si vous voulez plus de mémoire, la version 12/256 Go coûte 850 $/850 €/740 £. Le téléphone est disponible dans plusieurs pays du monde à partir d’aujourd’hui, le 4 juin. Vous pouvez le trouver sur le boutique officielle.

ZTE livre officiellement dans les pays suivants :

Autriche, Belgique, Lettonie, Bulgarie, Lituanie, Croatie, Luxembourg, Chypre, Malte, République tchèque, Pays-Bas, Danemark, Italie, Estonie, Portugal, Pologne, France, Finlande, Roumanie, Slovaquie, Allemagne, Slovénie, Grèce, Hongrie, Suède, Espagne, Irlande, Royaume-Uni

États-Unis, Canada

Singapour, Indonésie, Macao RAS Chine, Malaisie, Philippines, Vietnam, République de Corée, Hong Kong RAS Chine, Thaïlande, Ukraine, Japon

Israël, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Afrique du Sud

Vous pouvez en savoir plus sur les boutiques en ligne régionales ici. La société dit qu’elle travaille également à étendre la disponibilité à davantage de pays. Si vous voulez un autre regard sur le téléphone, consultez notre critique vidéo.