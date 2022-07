Les ventes ont augmenté plus que prévu car les consommateurs restent résilients malgré l’inflation

Les dépenses de consommation se sont maintenues pendant la poussée d’inflation de juin, les ventes au détail augmentant légèrement plus que prévu pour le mois dans un contexte de hausse des prix dans la plupart des catégories, a rapporté vendredi le département du Commerce.

Les ventes au détail anticipées ont augmenté de 1 % pour le mois, mieux que l’estimation du Dow Jones d’une hausse de 0,9 %. Cela a marqué un grand bond par rapport à la baisse de 0,1 % en mai, un chiffre qui a été révisé à la hausse par rapport au rapport initial d’une baisse de 0,3 %.

Contrairement à de nombreux autres chiffres gouvernementaux, les chiffres du commerce de détail ne sont pas ajustés en fonction de l’inflation, qui a augmenté de 1,3 % au cours du mois, indiquant que les ventes réelles étaient légèrement négatives.

La hausse des coûts de la nourriture et de l’essence en particulier a contribué à propulser l’augmentation, qui était néanmoins généralisée par rapport aux différentes mesures du rapport.

Hors automobiles, la hausse mensuelle a également été de 1 %, dépassant l’estimation de 0,7 %.

“Le 1,0 % [month-over-month] La hausse des ventes au détail en juin n’est pas aussi bonne qu’elle en a l’air, car elle reflète principalement l’augmentation des valeurs nominales des ventes due à la flambée des prix », a écrit Andrew Hunter, économiste américain principal chez Capital Economics. , la consommation réelle semble avoir globalement stagné en juin.”

Le sentiment des consommateurs reste relativement pessimiste ; un rapport distinct de l’Université du Michigan a enregistré une lecture de seulement 51,1, mieux que l’estimation de 50 mais toujours autour de creux records. Les anticipations d’inflation restent élevées, les perspectives sur un an à 5,2 % ayant peu changé par rapport aux niveaux des derniers mois.

Les marchés se sont néanmoins redressés après les nouvelles économiques du matin, avec le Dow Jones Industrial Average en hausse de plus de 470 points dans la première demi-heure de négociation. Les rendements des obligations d’État ont baissé.

Les ventes d’essence ont augmenté de 3,6 % alors que les prix à la pompe ont brièvement dépassé 5 $ le gallon, un mouvement qui s’est depuis atténué avec la baisse des prix du pétrole en juillet.

Les ventes dans les bars et restaurants ont augmenté de 1 %, tandis que les ventes en ligne ont augmenté de 2,2 %, et les ventes des magasins de meubles et de maison ont augmenté de 1,4 %. Cependant, certaines ventes physiques ont chuté, les marchandises générales ayant reculé de 0,2 % en raison d’une baisse de 2,6 % dans les grands magasins.

Le rapport sur la vente au détail montre que les consommateurs ont pour la plupart résisté face au taux d’inflation le plus élevé depuis novembre 1981.

Les prix à la consommation en juin ont augmenté de 9,1 % par rapport à l’année dernière, un produit des prix record de l’essence et de la propagation de l’inflation qui a poussé les loyers à leur plus haut gain mensuel depuis 1986 et les soins dentaires à leur plus forte hausse depuis au moins 1995.

Malgré les hausses, les finances des consommateurs ont bien résisté.

La dette par rapport au revenu après impôt a augmenté, mais à 9,5 %, elle reste bien en deçà des niveaux à plus long terme, selon les données de la Réserve fédérale. La valeur nette des ménages a légèrement diminué au premier trimestre, principalement en raison d’une baisse du marché boursier qui a réduit les avoirs en actions de 3 000 milliards de dollars.

Cependant, d’autres points de données économiques se sont affaiblis.

Bien que les dépenses se poursuivent, la confiance des consommateurs se situe à des niveaux historiquement bas. Les données sur le logement ont été faibles ces derniers temps et les enquêtes manufacturières régionales reflètent un ralentissement. Une enquête de la Fed publiée plus tôt cette semaine a montré des inquiétudes concernant l’inflation et une escalade de la récession.

Cependant, un rapport de la Fed de New York vendredi matin a fourni de bonnes nouvelles sur le secteur manufacturier.

L’enquête de l’Empire State Manufacturing pour juillet a affiché une lecture de 11,1, ce qui représente la différence de pourcentage entre les entreprises connaissant une expansion par rapport à une contraction. C’était bien mieux que l’estimation du Dow Jones pour un moins-2, et reflétait de gros gains dans les expéditions, un changement bienvenu compte tenu des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont contribué à stimuler l’inflation.

L’enquête a montré que les prix restent élevés, mais que la part des entreprises qui enregistrent des augmentations diminue.

En revanche, les entreprises sont devenues pessimistes quant à l’avenir, 20,2 % nets voyant les conditions se détériorer au cours des six prochains mois.

Les décideurs de la Fed ont réagi au problème de l’inflation par une série de hausses de taux et devraient approuver une autre hausse plus tard ce mois-ci qui pourrait atteindre 1 point de pourcentage, la plus forte augmentation de ce type depuis que la banque centrale a commencé à utiliser son taux de référence pour mettre en œuvre sa politique depuis près de 30 ans. depuis.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré jeudi que le rapport sur les ventes au détail serait un élément clé pour déterminer s’il fallait augmenter de 75 points de base ou de 100 points de base lors de la réunion des 26 et 27 juillet.

Les commerçants ont réduit leurs paris sur la possibilité que la hausse de 100 points de base se produise, réduisant la probabilité à environ 42% vendredi matin contre environ le double la veille, selon les données du groupe CME.