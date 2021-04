Chipotle Mexican Grill est encouragé par la force de ses ventes numériques alors même que ses salles à manger s’ouvrent après des fermetures liées au coronavirus, directeur financier Jack Hartung a déclaré vendredi à CNBC.

«La pandémie, bien sûr, a vraiment mis un peu de turbulence derrière notre activité numérique, mais comme nous commençons à voir Covid passer derrière nous – et nous avons encore du chemin à parcourir – nous conservons la majeure partie de cette activité numérique, environ 80 % », A déclaré Hartung dans une interview sur« Closing Bell ».

« Puis, alors que les dîners rouvrent, nous … avons retrouvé environ 60% de ce que nous avons perdu lorsque la pandémie a commencé », a ajouté Hartung, qui a rejoint Chipotle il y a près de deux décennies. « Donc, vraiment, nous allons finir par être en avance sur le match quand [the] la pandémie est entièrement derrière nous. Nous sommes très optimistes quant à la voie à suivre à partir d’ici. »

Les clients ont afflué vers les options de commande en ligne de Chipotle pendant la crise de Covid. La chaîne fast-casual a enregistré une augmentation de 174% d’une année sur l’autre des ventes numériques en 2020, contribuant à une augmentation de 7,1% du chiffre d’affaires total. Les ventes numériques ont représenté 46,2% des ventes de la société californienne l’an dernier, par rapport à 18% des ventes en 2019.

En novembre, Chipotle a ouvert son tout premier restaurant entièrement numérique. Plus récemment, il a mis des quesadillas à son menu, mais l’ajout tant attendu n’est disponible que pour les commandes en ligne.

Plus tôt cette semaine, Chipotle a annoncé une expansion de son programme d’études collégiales sans dette pour les employés. Il comprend désormais des diplômes en agriculture, en cuisine et en hôtellerie.

Hartung a déclaré que Chipotle avait vu des résultats positifs depuis le lancement de l’initiative d’éducation il y a presque deux ans.

« Lorsque nos employés profitent de ces programmes sans dette, ils sont trois fois et demi plus susceptibles de rester avec nous et ils sont sept fois plus susceptibles de rejoindre les rangs de la direction. Nous considérons donc cela comme un investissement dans notre personnel ». Dit Hartung.

Les actions de Chipotle ont clôturé la session de vendredi en légère hausse à environ 1 531 $ chacune. Le stock a augmenté de 10,4% depuis le début de l’année et de près de 100% au cours des 12 derniers mois.