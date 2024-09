Les ventes médiocres de Toronto sont de mauvais augure pour le futur du marché

Par rapport aux récents festivals du film de Toronto, les affaires du TIFF 2024, qui s’est terminé le 15 septembre, ont été moyennes.

Il y a eu un gros contrat de studio : Paramount Pictures a obtenu les droits mondiaux en dehors de l’Europe germanophone pour le film de Tim Fehlbaum. 5 septembreun thriller de rédaction sur les attentats terroristes des Jeux olympiques de Munich de 1972, qui est déjà considéré comme un prétendant majeur aux prix. Il y a eu une poignée de sélections indépendantes, avec A24 qui a récupéré l’épopée d’époque à succès de Brady Corbet Le brutaliste et la comédie de Andrew DeYoung Amitié avec Tim Robinson et Paul Rudd, et Samuel Goldwyn Films acquiert les droits nord-américains du film d’action médiéval de Nick Hamm Guillaume Tell avec Claes Bang. Et il y a eu une acquisition majeure en matière de streaming puisque Hulu a raflé l’ouverture du TIFF Casse-Noisetteune comédie familiale de David Gordon Green avec Ben Stiller.

Plusieurs accords ont également été signés avant le festival, Sony Pictures Classics rachetant les droits mondiaux clés du premier long métrage de Laura Piani. Jane Austen a détruit ma vieGrindstone Entertainment Group, filiale de Lionsgate, et Roadside Attractions acquièrent les droits américains de la comédie policière de Dito Montiel Riff Raffavec Jennifer Coolidge, Pete Davidson et Bill Murray, Amazon Prime conclut un accord international, hors Allemagne, pour le long métrage de science-fiction L’évaluationavec Alicia Vikander, Elizabeth Olsen et Himesh Patel.

Mais comparé aux ambitions du TIFF (en 2026, Toronto lancera un marché du film officiel, visant à devenir une plaque tournante pour la conclusion d’accords avec des films indépendants comparable à Berlin ou Cannes), les affaires ont été lentes cette année, d’une lenteur inquiétante. Plusieurs titres de grande envergure, dont le film de Mike Flanagan, La vie de Chuckune adaptation de Stephen King avec Tom Hiddleston, le gagnant surprise du prix du public du TIFF pour le meilleur film, et le drame dystopique rempli de stars de Ron Howard Eden (qui met en vedette Jude Law, Sydney Sweeney, Ana de Armas et Daniel Brühl) — étaient toujours à la recherche de contrats à la fin du festival.

L’offre de drames et de comédies grand public avec des acteurs de renom — le thriller d’espionnage de David Mackenzie Relais avec Lily James et Riz Ahmed, de Peter Cattaneo Les leçons du pingouin avec Steve Coogan et Jonathan Pryce, Samir Oliveros L’homme le plus chanceux d’Amérique avec Paul Walter Hauser, David Straithairn et Maisie Williams — dépasse la demande des acheteurs nationaux, qui restent prudents en attendant que les résultats du box-office reviennent aux niveaux d’avant le COVID.

« Il n’y a en réalité que trois acheteurs nationaux capables de proposer un produit à grande échelle : Lionsgate, A24 et Neon », remarque un dirigeant d’une importante société européenne de financement et de vente. « S’ils refusent, vous n’avez pas de chance. »

Il est révélateur que tous les contrats conclus au TIFF cette année aient concerné des films finis, sans préventes majeures annoncées pour les packages. Ces préventes, où les distributeurs parient sur des projets avec un réalisateur et un casting qui sont toujours en quête de financement, sont le moteur de tout marché majeur. Ce sont les exigences des acheteurs internationaux, et non nationales, qui stimulent le secteur des préventes et ici les participants au TIFF constatent un décalage, avec trop de drames et de comédies américains proposés et trop peu de films du genre que les distributeurs internationaux recherchent.

« Les acheteurs internationaux nous répètent sans cesse : « Donnez-nous des films d’action, nous voulons de l’action ! », remarque un producteur/financier américain. « Mais trop peu de films sont réalisés. »

Les plus optimistes du TIFF soulignent les tendances positives du secteur de la distribution aux États-Unis. Neon vient de connaître une année record, grâce au succès au box-office de plus de 74 millions de dollars qu’il a enregistré. Jambes longueset A24, soutenu par Guerre civile (68 millions de dollars), La Griffe de Fer (19 millions de dollars) et MaXXXine (15 millions de dollars), devient de plus en plus ambitieux. Le streamer d’art et d’essai Mubi fera cette semaine sa première grande incursion sur le marché des salles américaines avec la sortie le 20 septembre de la satire horrifique sanglante de Coralie Fargeat La substanceavec Demi Moore et Margaret Qualley.

« Les studios ne produisent plus ces films de genre à budget moyen, mais ils ont un public », note un responsable des ventes basé à Londres. « Si Toronto parvient à se positionner comme l’endroit où trouver ce genre de films, elle a un avenir en tant que véritable marché. »