Depuis fin juin, des décomptes non officiels montrent une augmentation rapide du nombre d’acheteurs de maisons chinois refusant de payer leurs hypothèques sur quelques centaines de projets inachevés – jusqu’à ce que les promoteurs terminent la construction des appartements.

BEIJING – Les ventes immobilières en Chine devraient plonger cette année plus qu’elles ne l’ont fait pendant la crise financière de 2008, selon de nouvelles estimations de S&P Global Ratings.

Les décideurs chinois ont encouragé les banques à soutenir les promoteurs et ont souligné la nécessité de terminer la construction d’appartements. Les autorités ont généralement exprimé plus de soutien à l’immobilier depuis la mi-mars, tout en maintenant le mantra “les maisons sont faites pour y vivre, pas pour la spéculation”.

Et tandis que les économistes de S&P estiment qu’environ un quart du PIB chinois est affecté directement et indirectement par l’immobilier, seule une partie de ces 25% est à un niveau de risque, a déclaré Liu, notant que l’entreprise n’a pas de chiffres précis sur l’impact de l’hypothèque. grèves sur le PIB.

“Ce qui nous inquiète, c’est que l’ampleur de ces soutiens n’est pas assez importante pour sauver la situation, [which] se tourne maintenant vers [a] pire direction », a déclaré Liu.

Le secteur immobilier chinois est étroitement lié aux gouvernements locaux et à la politique d’aménagement du territoire, ce qui rend les problèmes de l’industrie difficiles à résoudre rapidement.

Dans une analyse publiée mardi, Xu Gao, directeur du China Chief Economist Forum, a souligné que la superficie résidentielle achevée chaque année n’a en fait pas augmenté en moyenne depuis 2005, tandis que la superficie des terres vendues a diminué en moyenne pendant cette période.

La contraction contraste avec la croissance rapide de la superficie des terres vendues et des résidences achevées avant 2005, lorsqu’un nouveau processus d’appel d’offres pour les terrains est pleinement entré en vigueur, a-t-il déclaré. Le nouveau processus d’appel d’offres a resserré l’offre de terrains et de biens immobiliers, faisant grimper les prix des logements plus que la spéculation, a déclaré Xu.