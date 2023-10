Immeubles résidentiels à Hong Kong, Chine, le 23 octobre 2023. Vernon Yuen | Nuphoto | Getty Images

Le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a assoupli cette semaine les mesures de refroidissement de l’immobilier résidentiel mises en place depuis dix ans par la ville, mais des questions demeurent quant à savoir si cela suffira à stimuler le sentiment du marché et à réduire les volumes de transactions pour le secteur du logement privé. “Même si l’assouplissement des restrictions de propriété était très attendu, le BSD [buyers’ stamp duty] la réduction de 15,0 % à 7,5 % nous a surpris ; les autres assouplissements étaient en ligne”, a écrit Ken Yeung de Citi dans une note. Il ne s’attend pas à ce que cette décision inverse la tendance à la baisse des prix de l’immobilier à Hong Kong, car les taux d’intérêt restent élevés. Selon les données de l’agence immobilière Midland Realty, le taux de rotation moyen du marché des biens d’occasion entre 2017 et 2023 s’élève à 3,7 %. Cela contre 8,7 % avant l’entrée en vigueur des mesures de refroidissement en 2010. Buggle Lau, analyste en chef chez Midland Realty, a déclaré à CNBC que le taux de rotation moyen en 2022 et 2023 était à un plus bas historique, les prix de l’immobilier ayant corrigé à la baisse de près de 20 % depuis leur sommet d’août 2021. Il s’attend à ce que le discours politique donne aux prix de l’immobilier “une chance de se stabiliser” et aux volumes de se redresser. Pour que le marché se rétablisse pleinement, tant en termes de prix que de volume, il faudra que les taux d’intérêt baissent l’année prochaine, a déclaré l’analyste immobilier. Il s’attend à une nouvelle baisse des prix de 5% au premier semestre de l’année prochaine en cas de baisse des taux.

Les difficultés des propriétaires

Le propriétaire de Hong Kong, KC Mok, a tenté de vendre son appartement avant que sa famille n’immigre à la fin de l’année – une raison populaire pour laquelle les gens vendent leur propriété ces dernières années. L’homme de 41 ans a déclaré à CNBC que son appartement de 707 pieds carrés et 3 chambres est actuellement coté à 9,5 millions de dollars de Hong Kong (1,21 million de dollars), soit 20 % de moins que son prix d’achat en 2019. Il a déclaré que de nombreuses personnes avaient visité son logement, mais que la seule offre qu’il avait reçue jusqu’à présent était inadaptée.

“Maintenant, quand nous arrivons à vendre l’appartement, nous avons constaté que la valeur de l’appartement [is] déjà environ 2 millions de dollars de moins, donc un peu déprimé mais nous devons partir donc c’est peut-être le moment”, a déclaré Mok, reconnaissant que les dernières mesures de refroidissement “l’aideront un peu” à sa situation. Pendant ce temps, Kitty Yiu, 33 ans, s’estime « chanceuse » puisqu’elle a vendu son appartement et a commencé à le louer en février, juste avant que les prix de l’immobilier ne chutent et que les taux d’intérêt n’augmentent. Yiu a donné naissance à son premier-né plus tôt cette année et avait besoin d’une maison plus grande pour accueillir sa famille grandissante. “Pour être honnête, nous avons encore du mal à savoir si nous devrions acheter un nouvel appartement, ou si nous devrions racheter un appartement”, a-t-elle déclaré. “Je pense que le prix en ce moment est encore élevé, même s’il a une tendance à la baisse, mais pour moi, je pense qu’il reste trop cher”, a déclaré Yiu, qui ne pense pas que les derniers assouplissements politiques augmenteraient son appétit pour l’achat d’une maison. . Contrairement à Mok et Yiu, Eugene Law est confronté à la hausse des taux hypothécaires en tant que nouveau propriétaire. Law, 30 ans, avec sa mère, a acheté un appartement en pré-construction en 2021 et y a emménagé l’année dernière. Son taux hypothécaire a commencé à 1,9 % et est actuellement à 3,375 %. Cela signifie qu’il doit payer 6 000 $ HKD supplémentaires (767,09 $) par mois pour les intérêts, ce qui, selon lui, le fait se sentir « tellement mal ».

“[It was] inattendu… parce que je m’attendais à ce que le HIBOR augmente, mais je ne m’attendais pas à ce que le taux directeur augmente également, et également dans un pourcentage très élevé. » Les acheteurs potentiels de maison à Hong Kong peuvent choisir de fixer leur taux hypothécaire au HIBOR ou au taux préférentiel – connu sous le nom de « Plan H » et « Plan P ». HIBOR fait référence au taux d’intérêt pour les emprunts interbancaires, tandis que le taux préférentiel est déterminé par chaque banque. Dans un environnement de taux d’intérêt bas, le taux préférentiel est généralement le choix le plus populaire car il est considéré comme plus stable et plus facile pour le débiteur hypothécaire d’établir des plans financiers. Bien qu’il regrette le moment choisi pour son achat, Law a déclaré que le dernier assouplissement de la politique n’aurait pas affecté la décision.

