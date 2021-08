Les ventes englouties de «Jungle Cruise» reflètent les problèmes de la variante Delta d’Hollywood

Au cours du week-end, « Jungle Cruise » est également arrivé sur le service de streaming Disney +, où les abonnés (plus de 100 millions dans le monde) pouvaient regarder le film (et y avoir un accès permanent) pour un supplément de 30 $. Disney a déclaré que « Jungle Cruise » a généré environ 30 millions de dollars des ventes mondiales de Disney + Premium Access. À titre de comparaison, « Black Widow », le récent spectacle de Marvel, a collecté environ 60 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours de disponibilité sur Disney + Premium Access.

« Jungle Cruise », une aventure comique d’époque qui a coûté au moins 200 millions de dollars à réaliser et 100 millions de dollars supplémentaires à commercialiser, a collecté environ 34 millions de dollars dans 4 310 cinémas aux États-Unis et au Canada, y compris les avant-premières du jeudi soir, selon Comscore, qui compile données du box-office. La «Jungle Cruise» PG-13, mettant en vedette Emily Blunt en tant que version britannique d’Indiana Jones et Dwayne Johnson en tant que skipper de bateau fluvial, a rapporté 28 millions de dollars supplémentaires.

Scarlett Johansson, qui a joué le superassassin Black Widow dans huit films, a poursuivi Disney jeudi, affirmant que faire « Black Widow » sur Disney + en même temps qu’il ouvrait dans les cinémas réduisait « considérablement » les revenus du box-office, ce qui lui a coûté des dizaines de millions de dollars en compensation. Son procès a attiré une réponse fulgurante «sans aucun mérite» de Disney.

« Jungle Cruise » avait tous les atouts d’un smash au box-office. M. Johnson est peut-être la star de cinéma la plus rentable au monde, quelqu’un qui peut occuper des sièges par sa simple présence sur un chapiteau de théâtre. Mme Blunt n’est pas en reste dans ce département non plus; son film le plus récent, « A Quiet Place Part II » (Paramount), a été un grand succès en mai, collectant environ 48 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours dans les cinémas nord-américains et finalement environ 300 millions de dollars dans le monde.

De plus, « Jungle Cruise » était basé sur un manège classique du parc à thème Disney, ce qui lui donnait une sensibilisation intégrée du public, et la machine marketing inégalée de Disney s’est mise en branle autour d’elle. Disney a justifié de dépenser la rançon d’un roi pour le film dans l’espoir qu’il pourrait devenir le prochain « Pirates des Caraïbes », une franchise de cinq films (également basée sur un tour de Disneyland) qui a collecté 4,5 milliards de dollars au box-office et a créé une aubaine de merchandising .

Au début de l’été, Hollywood, citant le déploiement de vaccins et la demande refoulée, avait de grands espoirs pour une augmentation du box-office. Au lieu de cela, quelques films ont réussi – notamment ceux comme « A Quiet Place Part II » et « F9 » qui sont arrivés en juin et exclusivement dans les cinémas – et un défilé d’autres ont déçu, dont « Snake Eyes : GI Joe Origins », « Dans les hauteurs », « Old » et « Black Widow ».

En particulier, M. Gross a blâmé le concept de « Croisière dans la jungle ». Les aventures d’action en tant que genre ont connu des difficultés au cours de la dernière décennie, a-t-il noté, bien que les séries « Jumanji » (Sony) et « Jurassic World » (Universal) aient été des exceptions. Dans l’ensemble, « Jungle Cruise » a reçu critiques mitigées, avec certains critiques trouvant les effets générés par ordinateur du film caricaturaux et pas crédibles.