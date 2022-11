Les ventes en ligne du Black Friday établissent un nouveau record

New York

Selon Adobe Analytics, les ventes en ligne du Black Friday aux États-Unis ont dépassé le record de 9,12 milliards de dollars cette année, ce qui a donné le coup d’envoi à la saison des achats des Fêtes malgré l’inflation et d’autres préoccupations économiques.

Adobe, qui suit les ventes sur les sites Web des détaillants, a déclaré que les ventes en ligne du Black Friday de cette année étaient supérieures de 2,3 % à celles de l’année dernière, l’électronique, l’équipement domestique intelligent, les jouets et l’équipement d’exercice fournissant le plus gros coup de pouce. Une partie de cette croissance reflète des prix plus élevés et non un volume plus élevé, puisque les chiffres de l’entreprise ne sont pas ajustés en fonction de l’inflation. Mais Adobe a déclaré que les ventes auraient été plus élevées même si l’inflation avait été prise en compte.

Selon Claire Tassin, analyste du commerce de détail et du commerce électronique chez Morning Consult, les Américains puisent dans leurs comptes d’épargne et accumulent des dettes sur leurs cartes de crédit pour effectuer des achats.

“Nous voyons beaucoup de gens s’appuyer sur leurs économies et leurs dettes pour se permettre un grand nombre de ces achats”, a déclaré Tassin à Christine Romans, correspondante commerciale en chef de CNN Business. “Encore plus que les cartes de crédit, nous voyons beaucoup de gens s’appuyer sur les services” Achetez maintenant, payez plus tard “, qui est en quelque sorte une nouvelle forme de dette que les consommateurs américains adoptent vraiment.”

Les plans de versement de BNPL étaient environ 80% plus élevés par rapport à la semaine précédente, a déclaré Adobe. Certains législateurs et économistes ont critiqué les programmes de la BNPL pour leur manque de transparence et de contrôle réglementaire.

Les achats en ligne devraient rester solides jusqu’au Cyber ​​Monday. Adobe prédit que les acheteurs américains ont dépensé plus de 9,55 milliards de dollars samedi et dimanche, et que lundi sera à nouveau la « plus grande journée de magasinage en ligne » – augmentant de plus de 5 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 11,2 milliards de dollars.

Adobe avait précédemment signalé que les acheteurs américains avaient dépensé un montant record de 5,29 milliards de dollars le jour de Thanksgiving, en hausse de 2,9 % par rapport à il y a un an.

La saison des achats des Fêtes est très différente aujourd’hui de ce qu’elle était autrefois. Au lieu d’offres exceptionnelles le Black Friday, de nombreux détaillants ont commencé leurs ventes de vacances au début de l’automne. Amazon (AMZN) a organisé un deuxième événement Prime Day en octobre de cette année, et Walmart, Target (TGT) et d’autres ont organisé des événements d’épargne concurrents.

En diffusant leurs offres de vacances en ligne, les détaillants ont réduit l’attrait du Black Friday.

Mais les acheteurs reviennent à bon nombre de leurs routines d’avant la pandémie et les détaillants s’attendent à une saison des fêtes plus typique que les deux dernières années de la pandémie. Les acheteurs devraient à nouveau acheter autour des jours fériés clés comme le Black Friday et également acheter plus tard dans la saison, dans l’espoir de conclure des affaires.

Cette année, l’inflation a réduit le budget de nombreux acheteurs. Les détaillants affirment que les clients réduisent leurs dépenses discrétionnaires comme les meubles et les appareils électroniques et sont plus sélectifs quant à ce qu’ils achètent.

Le nombre de personnes offrant des cartes-cadeaux et de l’argent a “considérablement augmenté par rapport à l’année dernière”, a déclaré Tassin, probablement parce que c’est un moyen facile pour les acheteurs de “respecter le budget car vous pouvez contrôler le montant”.

Au total, les ventes de vacances augmenteront jusqu’à 8% cette année, selon les projets de la National Retail Federation.

–Kevin France et Nathaniel Meyersohn de CNN ont contribué à ce reportage.