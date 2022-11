Les ventes en ligne du Black Friday dépassent les 9 milliards de dollars dans un nouveau record

Les consommateurs ont dépensé un record de 9,12 milliards de dollars en achats en ligne pendant le Black Friday cette année, selon Adobe, qui suit les ventes sur les sites Web des détaillants.

Les ventes en ligne globales pour le lendemain de Thanksgiving ont augmenté de 2,3% d’une année sur l’autre, et l’électronique a été un contributeur majeur, les ventes en ligne ayant bondi de 221% sur une journée moyenne en octobre, a déclaré Adobe. Les jouets étaient une autre catégorie populaire pour les acheteurs, en hausse de 285 %, tout comme les équipements d’exercice, en hausse de 218 %.

De nombreux consommateurs ont adopté des plans de paiement flexibles lors du Black Friday alors qu’ils continuent de faire face à des prix élevés et à l’inflation. Les paiements Buy Now Pay Later ont augmenté de 78 % par rapport à la semaine dernière, à compter du 19 novembre, et les revenus Buy Now Pay Later ont augmenté de 81 % pour la même période.

Certains des articles les plus populaires de cette année comprenaient des consoles de jeu, des drones, des Apple MacBook, des produits Dyson et des jouets comme Fortnite, Roblox, Bluey, Funko Pop ! et Disney Encanto, selon le rapport.

Les acheteurs du Black Friday ont également battu un record pour les commandes mobiles, puisque 48 % des ventes en ligne ont été réalisées sur des smartphones, contre 44 % l’année dernière.

Les dépenses record surviennent dans la foulée d’une solide journée de magasinage de Thanksgiving, au cours de laquelle les consommateurs ont déboursé un record historique de 5,29 milliards de dollars en ligne, en hausse de 2,9 % d’une année sur l’autre. En règle générale, les acheteurs dépensent environ 2 à 3 milliards de dollars en ligne par jour, selon Adobe.

Pour les détaillants, ces chiffres peuvent être un indicateur prometteur des semaines à venir. Les premières prévisions de vacances ont été mises en sourdine et Target, Macy’s, Nordstrom et d’autres détaillants ont signalé une accalmie des ventes fin octobre et début novembre. La confiance des consommateurs s’est également affaiblie au cours du mois dernier, l’inflation avoisinant les sommets de quatre décennies.

Bien que le Black Friday soit terminé, l’activité de commerce électronique restera forte tout au long du week-end, selon le rapport d’Adobe. Adobe s’attend à ce que les consommateurs dépensent 4,52 milliards de dollars samedi et 4,99 milliards de dollars dimanche, avant la plus grande journée de shopping en ligne de l’année, le Cyber ​​Monday.

Cette année, le Cyber ​​Monday devrait générer 11,2 milliards de dollars de dépenses, en hausse de 5,1 % d’une année sur l’autre, selon Adobe.