Les ventes en ligne du Black Friday atteindront un nouveau record et devraient dépasser les 9 milliards de dollars

Cela se terminera probablement par le plus grand Black Friday jamais en ligne.

Les ventes en ligne globales pour le lendemain de Thanksgiving devraient dépasser les 9 milliards de dollars, selon Adobe, qui suit les ventes sur les sites Web des détaillants. Ce serait un record.

actualités liées à l’investissement Ces stocks de commerce électronique à prix réduit pourraient être gagnants en cette saison des fêtes. Voici pourquoi

Jusqu’à 18 h HE, les acheteurs ont dépensé 7,28 milliards de dollars sur les sites Web. Ce nombre pourrait atteindre 9,2 milliards de dollars avant la fin de la journée, a déclaré Adobe.

Les dépenses record surviennent dans la foulée d’une solide journée de magasinage de Thanksgiving, au cours de laquelle les consommateurs ont déboursé un montant record de 5,29 milliards de dollars en ligne, en hausse de 2,9 % d’une année sur l’autre. En règle générale, les acheteurs dépensent environ 2 à 3 milliards de dollars en ligne par jour, selon Adobe.

La société a déclaré que les acheteurs ramassaient Pomme des produits tels que des montres et des AirPods, des haut-parleurs et des téléviseurs intelligents, des machines à expresso et des consoles de jeu, ainsi que des jouets de Funko Hatchimals et Squishmallows.

Adobe a noté que les achats mobiles ont également atteint un niveau record cette année, les ventes de smartphones représentant 55 % des ventes en ligne le jour de Thanksgiving. Ces ventes devraient représenter 53% des ventes totales du Black Friday, prévoit la société.

De plus, de fortes remises ont incité les consommateurs fatigués par l’inflation à mettre plus d’articles dans leur panier. Le volume moyen des commandes a augmenté de 12 % au cours de la saison. Les jouets, en particulier, ont stimulé une demande importante, avec des offres pouvant atteindre 33 % de réduction.

Pour les détaillants, ces chiffres peuvent être un indicateur prometteur pour les semaines à venir. Les premières prévisions de vacances ont été mises en sourdine. Target, Macy’s, Nordstrom et d’autres sociétés ont signalé une accalmie des ventes fin octobre et début novembre. La confiance des consommateurs s’est affaiblie au cours du mois dernier alors que l’inflation oscille près des sommets de quatre décennies.

Cela a accru la pression sur les détaillants le week-end du Black Friday, une période souvent associée aux plus grosses offres de la saison des fêtes.

Adobe s’attend à ce que la Cyber ​​Week, les cinq jours allant du jour de Thanksgiving au Cyber ​​Monday, génère environ 34,8 milliards de dollars de dépenses en ligne, en hausse de près de 3 % par rapport à 2021. milliards, selon les prévisions de la société.

– Melissa Repko de CNBC a contribué à ce rapport.