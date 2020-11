Les ventes en ligne de Thanksgiving Day ont atteint un record de 5,1 milliards de dollars, selon Adobe

Certains acheteurs peuvent éviter les magasins pendant la pandémie de coronavirus, mais ils mettent toujours de nombreux articles dans le panier virtuel.

Les dépenses de Thanksgiving Day ont augmenté de près de 22% d’une année sur l’autre pour atteindre 5,1 milliards de dollars, atteignant un nouveau record, selon les données d’Adobe Analytics. Les ventes en ligne se sont élevées à 4,2 milliards de dollars le jour de Thanksgiving en 2019. La société analyse le trafic sur les sites Web de vente au détail et les transactions de 80 des 100 plus grands détaillants en ligne américains.

Près de la moitié de ces achats ont été effectués sur un smartphone, selon Adobe.

Les détaillants qui proposent le ramassage en bordure de rue avaient un taux de conversion du trafic vers leurs sites 31% plus élevé, ce qui reflète la popularité croissante des gens qui achètent en ligne et récupèrent leurs achats sans entrer dans les magasins.

Les données solides sur les achats en ligne reflètent une tendance à laquelle de nombreux détaillants et observateurs du secteur s’attendaient: de plus en plus de consommateurs évitent les centres commerciaux et achètent des cadeaux depuis leur canapé pendant la pandémie.

Comme à peu près tous les aspects de 2020, la crise sanitaire mondiale a secoué les achats des Fêtes. Les détaillants, y compris Walmart et Target, ont lancé les ventes à la mi-octobre pour coïncider avec Amazon Prime Day. Ils ont prolongé les événements de vente d’une journée, donnant aux acheteurs moins de raisons de se précipiter au magasin ce vendredi noir.

L’un des principaux groupes de commerce de détail du pays a déclaré que la crise sanitaire mondiale ne freinerait pas l’enthousiasme pour le shopping. La National Retail Federation estime que les ventes de vacances augmenteront de 3,6% à 5,2% d’une année sur l’autre, soit entre 755,3 milliards de dollars et 766,7 milliards de dollars. L’année dernière, ils ont augmenté de 4% pour atteindre 729,1 milliards de dollars, a déclaré NRF. En moyenne, les ventes de vacances ont augmenté de 3,5% au cours des cinq dernières années.

Le groupe de commerce, cependant, a déclaré qu’il s’attend à ce qu’une plus grande partie de ces dollars soit dépensée en ligne plutôt qu’en magasin. Il prévoyait un bond de 20% à 30% des ventes en ligne et autres hors magasin par rapport à l’année dernière.

Adobe a déclaré qu’il prévoyait que le Black Friday et le Cyber ​​Monday seraient les deux plus grandes journées de vente en ligne de l’histoire. Il s’attend à ce que les ventes du Black Friday totalisent entre 8,9 milliards de dollars et 10,6 milliards de dollars et que les ventes en ligne pour toute la saison des vacances totalisent 189 milliards de dollars.

Suivez les mises à jour de CNBC le Black Friday ici.