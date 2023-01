Les ventes en ligne bondissent de 3,5%, dopées par les remises

Les ventes en ligne pendant la saison des fêtes ont bondi de 3,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 211,7 milliards de dollars, selon Adobe Analytics, alors que des remises record ont persuadé les acheteurs d’ouvrir leur portefeuille.

Selon Adobe, ces dépenses ont marqué un nouveau record pour les ventes de commerce électronique au cours de la grande saison de vente au détail. Les dépenses globales ont été stimulées par les principales vacances de magasinage, dont 35,3 milliards de dollars de ventes en ligne pendant la Cyber ​​​​Week, la période de cinq jours allant de Thanksgiving au Cyber ​​​​Monday.

Les derniers chiffres des fêtes surviennent alors que les détaillants se préparent à une année plus difficile et voient des signes que les consommateurs pourraient manquer d’essence. Alors que l’inflation reste élevée, les Américains accumulent les soldes de leurs cartes de crédit et accumulent moins d’argent dans les comptes d’épargne. Les ventes de certains articles coûteux, tels que les bijoux et l’électronique grand public, ont diminué. Et les détaillants ont démarqué les marchandises et réduit les commandes pour éliminer les stocks excédentaires et se préparer à une éventuelle récession.

Les prix de la nourriture et du logement, en particulier, ont grimpé en flèche, prélevant une plus grande part du budget des Américains. L’inflation a augmenté moins que prévu en novembre, mais a tout de même augmenté de 7,1 % d’une année sur l’autre, selon le département du Travail.

Mais les détaillants ont amené des clients sensibles au prix à appuyer sur le bouton « acheter » avec des promotions importantes. Les prix ont chuté sur les sites Web des principaux détaillants pendant les vacances et les niveaux de remise étaient plus importants que jamais, selon Adobe.

Les remises sur les jouets ont culminé à 34 % sur le prix indiqué pendant la période des fêtes, contre 19 % il y a un an. Les remises sur l’électronique ont culminé à 25 %, contre 8 % il y a un an. Et l’habillement a culminé à 19%, contre 13% il y a un an.

Les ordinateurs, les téléviseurs, les appareils électroménagers et les articles de sport étaient également plus promotionnels, a constaté Adobe.

“À une époque où les consommateurs étaient confrontés à des prix élevés dans des domaines tels que la nourriture, l’essence et le loyer, les remises de vacances étaient suffisamment importantes pour soutenir les dépenses discrétionnaires tout au long de la saison”, a déclaré Vivek Pandya, analyste principal d’Adobe Digital Insights, dans un communiqué de presse.

Et, a-t-il ajouté, ces remises ont probablement aidé les détaillants à vendre la surabondance de marchandises qui s’étaient accumulées dans les entrepôts et les arrière-boutiques des magasins. De nombreux détaillants, dont Cibler , Walmart et Kohl’s ont fait face à une augmentation des niveaux de stocks alors que les catégories populaires de pandémie sont tombées en disgrâce et que l’inflation a pesé sur les budgets des ménages.

Dans un rapport séparé, qui inclut les dépenses en magasin, les ventes des Fêtes ont augmenté de 7,6 % dans les magasins et en ligne du 1er novembre au 24 décembre, selon les données de Mastercard SpendingPulse. Le chiffre comprend toutes les formes de paiement et les dépenses de restaurant. Il n’est pas corrigé de l’inflation.

Les ventes en ligne sont devenues une partie plus importante des dépenses des Fêtes en raison de la pandémie, mais la plupart des ventes ont toujours lieu dans les magasins.

Le commerce électronique a généré 21,6 % du total des ventes au détail pendant les vacances cette année, selon Mastercard SpendingPulse. Il s’agit d’une légère augmentation par rapport aux périodes de vacances en 2021 et 2020, lorsque le commerce électronique représentait respectivement 20,9 % et 20,6 % des ventes totales, mais un bond notable par rapport à la même période en 2019 où il représentait 14,6 % des ventes.