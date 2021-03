Les ventes du Dr Seuss augmentent au milieu de la controverse, la belle-fille de l’auteur réagit au retrait de livres

Les ventes de titres populaires de Dr. Seuss ont grimpé en flèche sur Amazon et Barnes and Noble après l’annonce que six des titres de l’auteur de livres pour enfants ne sont plus vendus en raison d’images racistes et insensibles.

Les livres du Dr Seuss, notamment « The Cat in The Hat », « Oh, The Places You’re Go » et « Green Eggs and Ham », constituaient neuf des 10 listes des meilleurs vendeurs d’Amazon et de Barnes and Noble à partir de jeudi matin. .

Les six livres que Dr. Seuss Enterprises a abandonnés sont: «Et penser que je l’ai vu sur Mulberry Street», «Si j’ai couru le zoo», «McElligot’s Pool», «On Beyond Zebra !,» «Scrambled Eggs Super !, »Et« The Cat’s Quizzer ». Aucun d’entre eux n’est actuellement disponible à la vente chez le détaillant en ligne ou sur le site Web officiel du Dr Seuss.

Mardi, Dr. Seuss Enterprises, l’entreprise qui préserve et protège l’héritage de l’auteur, a annoncé qu’elle cesserait de vendre ces livres.

«Ces livres dépeignent les gens de manière blessante et fausse», a déclaré le Dr Seuss Enterprises à l’Associated Press dans une déclaration qui coïncidait avec l’anniversaire de l’auteur et illustrateur décédé.

La nouvelle a sans aucun doute relancé les livres du Dr Seuss dans la conversation culturelle, bien que le Read Across America Day, qui coïncide également avec l’anniversaire du Dr Seuss, entraîne généralement un regain d’intérêt pour ses livres et une apparition annuelle sur le USA TODAY Best- Liste de vente de livres aussi.

La belle-fille de Seuss, Lark Grey Dimond-Cates, a déclaré mardi au New York Post qu’il « n’y avait pas d’os raciste dans le corps de cet homme », mais a reconnu qu’elle pensait que c’était un « choix judicieux » « de nos jours ». Elle a déclaré que le Dr Seuss Enterprises l’avait informée lundi de la décision.

« Il était tellement conscient du monde qui l’entourait et se souciait tellement », a déclaré Dimond-Cates. « Je pense que c’est un monde qui souffre actuellement, et nous devons tous être très doux et attentionnés et gentils les uns avec les autres. »

Elle a ajouté: «Nous vivons simplement des moments très difficiles et douloureux. Nous en tenons compte et nous réfléchissons. Nous ne voulons déranger personne. »

Les livres du Dr Seuss – qui est né Theodor Seuss Geisel à Springfield, Massachusetts, le 2 mars 1904 – ont été traduits dans des dizaines de langues ainsi qu’en braille et sont vendus dans plus de 100 pays. Il est décédé en 1991.

Il reste populaire, gagnant environ 33 millions de dollars avant impôts en 2020, contre seulement 9,5 millions de dollars il y a cinq ans, a déclaré la société. Forbes l’a classé n ° 2 sur ses célébrités décédées les mieux payées de 2020, derrière seulement le regretté pop star Michael Jackson.

Aussi adoré que le Dr Seuss soit par des millions de personnes dans le monde pour les valeurs positives de nombre de ses œuvres, y compris l’environnementalisme et la tolérance, il y a eu de plus en plus de critiques ces dernières années sur la façon dont les Noirs, les Asiatiques et d’autres sont attirés dans certains livres pour enfants bien-aimés, ainsi que dans ses illustrations de publicité et de propagande antérieures.

La National Education Association, qui a fondé Read Across America Day en 1998 et l’a délibérément alignée sur l’anniversaire de Geisel, a depuis plusieurs années désaccentué Seuss et encouragé une liste de lecture plus diversifiée pour les enfants.

Les districts scolaires à travers le pays se sont également éloignés du Dr Seuss, ce qui a incité le comté de Loudoun, en Virginie, les écoles situées juste à l’extérieur de Washington, DC, à étouffer les rumeurs le mois dernier selon lesquelles elles interdiraient complètement les livres.

«Lire la Journée de l’ensemble de l’Amérique», autrefois synonyme de Dr Seuss, se diversifie. Voici pourquoi les choses ont changé.

«La recherche au cours des dernières années a révélé de fortes nuances raciales dans de nombreux livres écrits / illustrés par le Dr Seuss», a déclaré le district scolaire dans un communiqué.

En 2017, un bibliothécaire scolaire de Cambridge, dans le Massachusetts, a critiqué le don de 10 livres Seuss de la première dame Melania Trump, affirmant que nombre de ses œuvres étaient «imprégnées de propagande raciste, de caricatures et de stéréotypes nuisibles».

En 2018, un musée du Dr Seuss de sa ville natale de Springfield a retiré une peinture murale qui comprenait un stéréotype asiatique.

«The Cat in the Hat», l’un des livres les plus populaires de Seuss, a également reçu des critiques, mais continuera d’être publié pour le moment.

Contribuer: The Associated Press

